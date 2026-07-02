Conform anchetatorilor de la Berlin, un comandant ucrainean și alți militari au elaborat, la cererea conducerii de la Kiev, un plan de distrugere a conductelor submarine, pentru a tăia Rusiei o sursă esențială de finanțare a războiului, transmite Agerpres.

Suspectul, identificat ca Serghii Kuzniețov, a fost arestat pe 21 august 2025 în Italia, apoi extrădat în septembrie în Germania. Potrivit Parchetului german, acesta și complicii săi – scafandri, un comandant de navă și un pirotehnist – au închiriat un velier în Germania și s-au îndreptat spre insula daneză Bornholm. De acolo, echipa a fixat încărcături explozive pe conductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, care au fost activate, distrugând gazoductele.

„Obiectivul era de a împiedica în mod durabil livrările de gaze prin gazoducte și de a face în așa fel ca Rusia să nu mai poată utiliza veniturile provenite din comerțul cu gaze naturale pentru a-și finanța efortul de război”, notează parchetul într-un comunicat.

Un atac care a zguduit Europa

Exploziile de pe fundul Mării Baltice, din septembrie 2022, au fost considerate unul dintre cele mai grave atacuri asupra infrastructurii energetice europene de la sfârșitul Războiului Rece. Nord Stream 1 furniza, înainte de invazie, circa jumătate din nevoile anuale de gaze ale Germaniei, iar Nord Stream 2 fusese deja finalizat, dar nu intrase în funcțiune.

Construcția gazoductelor, lansată în 2011, a fost criticată încă de la început pentru că a sporit dependența energetică a Europei față de Rusia. După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a fost nevoită să taie cea mai mare parte a importurilor de hidrocarburi rusești, ceea ce a dus la o creștere accelerată a prețurilor energiei.

Ucraina, între negare și satisfacție

Kuzniețov, care a declarat că era comandant în armata ucraineană la momentul faptelor și că se afla în Ucraina atunci, susține că nu a participat la sabotaj. Ucraina nu și-a recunoscut niciodată responsabilitatea în acest sabotaj, dar nici nu și-a ascuns satisfacția, considerând legitim orice atac care slăbește capacitatea Kremlinului de a-și finanța războiul, comentează AFP.