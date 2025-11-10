WSJ: Exploziile la conductele Nord Stream, provocate de unitatea fostului șef al armatei Ucrainei, Valerii Zalujnîi

Anchetatorii germani ar fi stabilit că un grup de ucraineni care ar fi aruncat în aer conductele de gaz Nord Stream din Marea Baltică au acționat sub comanda lui Valerii Zalujnîi, pe atunci comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Cotidianul britanic The Wall Street Journal (WSJ) a anunțat că poliția germană, procurorii și alte persoane familiarizate cu cazul au elaborat ceea ce ei descriu ca fiind „o imagine clară a modului în care o unitate militară de elită ucraineană a efectuat atacurile sub supravegherea directă a comandantului suprem al Ucrainei de atunci, generalul Valerii Zalujnîi (actualul ambasador al Ucrainei în Marea Britanie - n.r. / foto articol)”.

Urmărind companiile de închiriere de bărci, numerele de telefon și numerele de înmatriculare ale mașinilor, o echipă din Potsdam a pus bazele pentru ca autoritățile germane să emită mandate de arestare pentru trei soldați dintr-o unitate militară specială ucraineană și patru scafandri veterani, au declarat persoane familiarizate cu cazul, potrivit Ukrainska Pravda, care citează cotidianul britanic.

Ei au adăugat că scopul sabotorilor era să reducă veniturile Rusiei din petrol și legăturile economice cu Germania.

O dovadă decisivă a fost o fotografie alb-negru neclară, făcută de un radar german. Aceasta arăta fața unui scafandru ucrainean, pe care poliția l-a identificat folosind un software comercial de recunoaștere facială. În câteva minute, au găsit conturile sale de social media și site-urile profesionale cu linkuri către alți suspecți.

Scafandrul ucrainean, pe care echipa l-a urmărit până în Polonia, a fost transportat ulterior în Ucraina într-un BMW negru cu numere diplomatice, condus probabil de atașatul militar al Ucrainei la Varșovia.

„Comandantul unității de sabotaj a fost găsit în Italia după o căutare minițioasă. La început, detectivii aveau doar o fotografie de pașaport a unui bărbat zâmbitor, cu umeri lați și ochi albastru-pal, au spus persoane familiarizate cu ancheta”, notează WSJ.

Imaginea provenea dintr-un document de călătorie ucrainean pe care l-a folosit în timpul operațiunii – un pașaport autentic emis pe numele altei persoane, ceea ce, potrivit poliției, este tipic pentru operațiunile serviciilor speciale ucrainene. Nu era prezent pe rețelele de socializare, iar fotografia sa nu se regăsea în nicio bază de date europeană sau aliată.

În scurt timp, poliția de frontieră dintr-o țară prietenă a găsit o potrivire. Bărbatul călătorise acolo în interes de afaceri.

Detectivii au obținut o copie a pașaportului său cu numele său real și data nașterii și l-au identificat ca fiind Serhii K., un veteran în vârstă de 46 de ani al Serviciului de Securitate al Ucrainei. El s-a alăturat unei unități speciale în prima zi a invaziei rusești la scară largă și a comandat o unitate de apărare aeriană în timpul bătăliei pentru Kiev în primele săptămâni ale războiului.

Judecătorii italieni vor decide până în decembrie dacă îl vor extrăda pe ucrainean în Germania. Poliția germană a pregătit deja un avion special pentru a-l transporta pe Serhii din Italia la Hamburg, unde va fi judecat.

La sfârșitul lunii octombrie, un tribunal din Bologna a decis extrădarea lui Serhii Kuznețov în Germania, la cererea procurorilor locali. Apărarea a făcut apel la Curtea Supremă, care trebuie să ia o decizie în termen de o lună. După aceea, Kuznețov a intrat în greva foamei.

Comisarul pentru drepturile omului din Ucraina, Dmitro Lubinets, a raportat o deteriorare gravă a stării de sănătate a lui Serhii Kuznețov, care a fost arestat în Italia sub suspiciunea de implicare în explozia conductei de gaz Nord Stream.



