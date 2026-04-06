Jurnalista, în vârstă de 54 de ani, s-a alăturat colegului său Craig Melvin la pupitrul de prezentare luni, pentru prima dată după mai bine de două luni de la dispariția mamei sale, Nancy Guthrie, pe 1 februarie.

Revenirea în emisiune după două luni

După ce a prezentat principalele știri ale zilei la începutul emisiunii, Savannah a făcut o scurtă pauză pentru a comenta răsăritul soarelui.

„O imagine frumoasă a răsăritului. Bună dimineața, bine ați venit la Today în această dimineață de luni. Ne bucurăm foarte mult că v-ați început săptămâna alături de noi și ne bucurăm să fim acasă”, a spus Savannah în direct.

„Da, mă bucur că te-ai întors acasă”, i-a spus Melvin.

„Ei bine, să începem, fie că suntem pregătiți sau nu. Să trecem la știri”, a spus Savannah. Melvin a adăugat: „Da, mă bucur atât de mult că te-ai întors”.

Guthrie se întorsese deja la Studio 1A din Rockefeller Center pe 5 martie, pentru a-și vizita colegii după ce s-a întors în New York. Ea petrecuse câteva săptămâni în Arizona cu familia, după ce mama ei dispăruse.

Un purtător de cuvânt al emisiunii a declarat pentru PEOPLE, la acea vreme: „Savannah Guthrie a trecut pe la studio în această dimineață pentru a fi alături de colegii ei de la Today și a le mulțumi.”

Căutările continuă, recompensa ajunge la 1 milion de dolari

Pe 27 martie, în ultima parte a interviului acordat lui Hoda Kotb, Savannah și-a explicat decizia de a se întoarce la muncă.

„Mi-e greu să-mi imaginez că aș face asta, pentru că este un loc plin de bucurie și de ușurință, iar eu nu pot să mă întorc și să încerc să fiu ceva ce nu sunt”, a spus Guthrie despre revenirea la Today. „Dar nu pot să nu mă întorc, pentru că este familia mea. Cred că face parte din scopul meu în acest moment. Vreau să zâmbesc. Și când o voi face, va fi sincer. Iar bucuria mea va fi protestul meu. Bucuria mea va fi răspunsul meu. Și a fi acolo este o bucurie. Iar când nu va mai fi așa, o voi spune. Sunt atât de recunoscătoare că am această familie. O consider familia mea, familia mea extinsă, iar când vremurile sunt grele, vrei să fii alături de familia ta. Și eu vreau să fiu alături de familia mea.”

Nancy a fost văzută ultima dată la domiciliul său din Tucson, în noaptea de 31 ianuarie. Familia ei a anunțat dispariția ei în jurul prânzului, pe 1 februarie, după ce nu s-a prezentat la biserică.

Căutarea lui Nancy se află acum în a zecea săptămână. Nu au fost identificați suspecți în acest caz.

Savannah a anunțat că familia oferă o recompensă de până la 1 milion de dolari pentru orice informație care duce la găsirea lui Nancy. Recompensa FBI de 100.000 de dolari rămâne, de asemenea, valabilă.