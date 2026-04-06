Pe 9 decembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că preşedintele Emmanuel Macron a confirmat că va efectua o vizită în România în 2026.

"L-am invitat pe preşedintele Macron şi a confirmat o vizită în România în cursul anului 2026", a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă la Ambasada României de la Paris, după întrevederea avută la Palatul Elysee cu preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

La jumătatea lunii viitoare, pe 13 mai, va avea loc, la Bucureşti, Summitul Bucureşti 9 (B9), care va reuni lideri din regiune.