Lucrarea ''Danaida'', realizată de Constantin Brâncuşi, a fost adjudecată pentru suma de 107,6 milioane de dolari, devenind astfel a doua cea mai scumpă sculptură din istoria licitaţiilor, răsturnând o ierarhie dominată în continuare de creaţiile lui Alberto Giacometti, potrivit unei baze de date a AFP.

Înaintea acestei licitaţii, primele trei poziţii ale topului celor mai scumpe trei sculpturi din istorie erau toate ocupate de creaţii ale lui Giacometti.

Acum, doar ''L'homme au doigt'', creaţie a sculptorului elveţian, vândută contra sumei de 141,3 milioane de dolari la Christie's, New York, în 2015, devansează ''Danaida'' lui Brâncuşi, adjudecată luni de acceaşi casă de licitaţii. ''L'homme qui marche I'', de Giacometti, completează podiumul (104,3 milioane de dolari în 2010).

Margit Pogany, o tânără artistă maghiară întâlnită de Brâncuşi în 1910 la Paris, unde sculptorul franco-român (1876-1957) îşi avea atelierul, reprezintă sursa de inspiraţie pentru ''Danaida''. Sculptura înfăţişează un chip stilizat şi acoperit cu foiţă aurită, cu ochii sub forma unor mari arce de cerc.

''Aurul rezervat feţei şi patina neagră în zona coafurii, conferă fizionomiei o eleganţă meditativă şi un rafinament apropiat de arta budistă din Orientul Îndepărtat, admirată de Brâncuşi la Muzeul Guimet'', spune Marielle Tabart, expertă a operei sculptorului, citată pe site-ul Centrului Pompidou.

Potrivit muzeului parizian, care posedă în colecţia sa o soră geamănă a sculpturii vândute luni, Brâncuşi a realizat mai multe variante în bronz ale ''Danaidei'' în perioada 1913-1918. ''Alte exemplare sunt expuse la muzeul Tate din Londra, la Kunst Museum din Winterthour, în apropiere de Zurich, precum şi la Philadelphia Museum of Art.

Când a fost cumpărată în 2002 cu 18,2 milioane de dolari, ”Danaida” devenea cea mai scumpă sculptură din istorie

Potrivit Christie's, exemplarul vândut luni era singurul exemplar cu foiţă aurită deţinut în continuare de o persoană privată.

Realizată în 1913, sculptura a fost cumpărată de bancherul Eugene Meyer şi de soţia lui, Agnes, mecena şi prieteni ai lui Brâncuşi, cu prilejul primei expoziţii personale a artistului la New York, în 1914. Opera a rămas în familia lor până în 2002, când a fost achiziţionată de magnatul media S.I. Newhouse Jr.

Achiziţionată de colecţionarul newyorkez contra sumei de 18,2 milioane de dolari, sculptura a devenit la acea vreme cea mai scumpă sculptură vândută vreodată la licitaţie. Valoarea ei a crescut de şase ori în 24 de ani.

Luni, sculptura a fost cumpărată de un achizitor anonim, care a licitat telefonic.