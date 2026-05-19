Preşedintele lui Inter, Beppe Marotta, şi directorii Piero Ausilio şi Dario Baccin au participat la întâlnire, alături de reprezentanţi ai Oaktree Capital Partners. Inter ar fi discutat cu antrenorul său o prelungire a contractului pe doi ani.

Inter pregăteşte un nou acord pentru Chivu

Contractul actual al lui Chivu expiră în iunie 2027, dar nerazzurri au deja pregătit un nou acord până în 2029, cu o creştere substanţială a salariului.

Cele două părţi au discutat, de asemenea, despre planurile de viitor legate de jucătorii-cheie, în special Alessandro Bastoni, care este urmărit de Barcelona, precum şi despre potenţiale noi transferuri pentru a consolida echipa în vederea sezonului 2026-27.

Primul sezon complet al lui Chivu în Serie A

Chivu tocmai a încheiat primul său sezon complet în Serie A, câştigând scudetto şi Cupa Italiei.

Fost fundaş al echipei Inter, ex-internaţionalul român a fost anterior antrenor al echipei Inter Primavera şi a câştigat tripla în 2010 ca fotbalist pe Stadio Meazza, sub conducerea lui Jose Mourinho.