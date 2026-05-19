Unul dintre ei ar fi luat bani, alimente şi alte bunuri de 61 de ori, iar cel de-al doilea de 18 ori. Pentru primul, procurorii cer arestarea preventivă, iar cel de-al doilea fiind plasat sub control judiciar.

"La data de 18 mai 2026, echipe coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, constituite din lucrători de poliţie din cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au constatat săvârşirea infracţiunilor flagrante de luare de mită şi de dare de mită în cadrul Secţiei de chirurgie generală - Compartimentul ortopedie-traumatologie al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc şi au efectuat percheziţii în incinta acestei secţii, precum şi la domiciliul unor persoane fizice", anunţă, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, într-un comunicat de presă.

La aceeaşi dată, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a 2 suspecţi, faţă de care, la data de 19.05.2026, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, pentru săvârşirea unor infracţiuni de luare de mită în formă continuată.

Procurorii cer arestarea preventivă pentru unul dintre medici

"În ce priveşte primul inculpat, cercetările efectuate până în prezent în cauză au relevat că acesta, în calitate de medic specialist ortopedie-traumatologie în cadrul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, la data de 20.05.2025, a pretins şi ulterior, la data de 21.05.2025, respectiv 13.08.2025, a primit suma totală de 1.500 de lei, care nu i se cuvenea, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv în legătură cu efectuarea unor intervenţii chirurgicale asupra aceluiaşi pacient", precizează procurorii.

Potrivit acestora, în repetate rânduri, medicul ar fi primit diferite sume de bani (cuprinse între 50 de lei şi 200 de lei), alimente sau alte bunuri de la un număr de 61 de pacienţi sau aparţinători ai acestora, pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul şi asistenţa afecţiunilor ortopedice şi traumatologice.

Marţi, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a înaintat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava propunerea de arestare preventivă a acestui inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile.

Cel de-al doilea medic, plasat sub control judiciar

"În ce îl priveşte pe cel de-al doilea inculpat, cercetările efectuate până în prezent în cauză au relevat că acesta, în perioada 10.03.2026 - 27.04.2026, în calitate de medic primar ortopedie-traumatologie, angajat în cadrul Secţiei Chirurgie generală a Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, Compartiment Ortopedie-Traumatologie, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în mod repetat, a primit diferite sume de bani (sume cuprinse între 50 şi 100 de lei) sau alte foloase (bunuri alimentare şi/sau nealimentare) care nu i se cuveneau de la un număr de 18 pacienţi sau aparţinători ai acestora, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv pentru îndeplinirea actelor medicale referitoare la tratamentul şi asistenţa afecţiunilor ortopedice şi traumatologice", mai anunţă procurorii.

Medicul este acuzat de luare de mită în formă continuată, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.