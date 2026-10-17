Poiana Țapului – localitatea pitorească cu peisaje de poveste. De ce să alegi această destinație de pe Valea Prahovei

Stațiunea Poiana Țapului se află pe Valea Prahovei și este un loc ideal pentru o escapadă la munte.

De aici pleacă mai multe trasee în Munții Bucegi și este aproape de obiective precum Muzeul Peleș, Mănăstirea Caraiman sau Mănăstirea Sinaia.

Cum ajungi

Poiana Țapului se află pe valea superioară a Prahovei, în apropiere de Bușteni, la doar 3 kilometri. Se ajunge ușor cu mașina personală sau cu trenul.

Istoric

Localitatea a început să fie preferată tot mai mult de turiști datorită poziției sale liniștite și accesului rapid către trasee din munții Bucegi.

În trecut, istoria administrativă a localității Poiana Țapului a fost strâns legată de cea a așezărilor de pe Valea Prahovei. În 1874, comuna Podul Neagului a primit numele de Sinaia, iar în 1884, Poiana Țapului, Bușteni, Zamora și Azuga au intrat în componența comunei Predeal.

În 1908, Bușteni și Poiana Țapului au fost reunite în comuna Bușteni, cu sediul administrației în Bușteni. În 1921, Poiana Țapului s-a separat administrativ și a devenit comună distinctă.

În 1946 Poiana Țapului a fost declarată stațiune climaterică și a avut primărie proprie, iar în același an Bușteniul a fost ridicat la rangul de oraș.

Situația a durat doar câțiva ani, deoarece în decembrie 1950, în urma reorganizării administrativ-teritoriale, Poiana Țapului a devenit cartier al orașului Bușteni, statut pe care îl păstrează și astăzi.

Așezată pe Valea Prahovei, la poalele Munților Bucegi și în apropierea dealului Zamora, Poiana Țapului beneficiază de acces către mai multe trasee montane din zonă.

Obiective turistice

Poiana Țapului are o serie de obiective cu valoare istorică și culturală, multe dintre ele legate de perioada regală și de dezvoltarea localității de-a lungul secolului XX. În centrul cartierului se află un parc de agrement, amenajat pentru relaxare și activități în aer liber. În zonă se găsește și monumentul doctorului Wilhelm Kremnitz, medic al Casei Regale, ridicat de Ion Kalinderu.

În apropiere se află o clădire placată cu piatră de râu, cunoscută inițial ca parte din proprietățile regale. A fost numită „Restaurantul Crivăț”, a funcționat ulterior ca cinematograf, iar astăzi găzduiește Vila Parc.

Vizavi se află Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, construită în 1936 din contribuțiile credincioșilor și sfințită în decembrie același an.

Zona are și repere culturale. Laurențiu Pătrășcanu a locuit cu domiciliu forțat în Zamora între 1941–1942, perioadă în care a încheiat volumul „Sub 3 dictaturi”, conform merg.in/busteni.

O altă zonă importantă este Piatra Arsă, loc frecventat de regele Mihai, unde acesta juca golf și unde existau proprietăți ale familiei regale, inclusiv Casa Crivăț.

Vila Borneanu, situată în zona Zamora, la poalele Munților Baiului, este un alt reper arhitectural al localității. Clădirea, datată în secolul XX, păstrează elemente de arhitectură inspirate de stilurile mai vechi.

Clădirea a fost donată statului în 1963 de Gheorghe Borneanu și funcționează în prezent ca grădiniță pentru copiii din localitate.

Gara din Poiana Țapului are și ea un rol aparte. În 1972 a fost folosită ca locație de filmare pentru scena „Tanța și Costel” din filmul „Astă seară dansăm în familie”, așa că a devenit un adevărat simbol.

Ce să faci în împrejurimi

În împrejurimile Poienii Țapului se află numeroase obiective turistice, de la castele și mănăstiri până la trasee montane. În Sinaia și Bușteni, turiștii pot vizita monumente istorice și pot organiza excursii de o zi, în funcție de timpul disponibil și de mijlocul de transport ales.

Castelul Peleș din Sinaia este unul dintre cele mai vizitate monumente din zonă. Poți ajunge ușor cu mașina sau trenul, iar vizita în interior oferă acces la săli decorate în stiluri diferite, colecții regale și spații care au găzduit personalități istorice. Zona castelului este potrivită și pentru o plimbare lejeră, fiind aproape de potecile spre Poiana Stânii sau spre Mănăstirea Sinaia.

Castelul Cantacuzino din Bușteni este o altă oprire importantă. Clădirea impresionează prin arhitectura neoromânească și prin amplasarea cu vedere spre Bucegi.

Mănăstirea Sinaia se află aproape de Castelul Peleș și poate fi vizitată în aceeași zi. Ansamblul mănăstiresc păstrează elemente vechi, iar poziția la poalele muntelui oferă o zonă liniștită pentru o vizită scurtă. Aici poți vedea bisericile vechi, curtea interioară și spațiile care amintesc de începuturile localității, conform suruhotel.

Mănăstirea Caraiman se află pe strada Palanca nr. 24, în Bușteni, la poalele Munților Bucegi. Așezământul este accesibil pe un drum asfaltat și reprezintă un loc de rugăciune și pelerinaj.

Castelul Pelișor, situat pe domeniul regal din Sinaia, completează vizita la Castelul Peleș. Mai mic decât reședința principală, acesta se remarcă prin amenajările interioare influențate de gusturile reginei Maria și prin obiectele decorative care reflectă personalitatea acesteia. Pelișorul poate fi inclus într-un circuit de vizitare a domeniului regal.

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman este un obiectiv pentru cei pregătiți de o drumeție. Se află la peste 2.200 de metri altitudine și se poate ajunge fie pe trasee marcate, fie folosind telecabina din Bușteni până în apropiere și continuând pe jos. Monumentul este vizibil din oraș și oferă priveliști largi asupra Văii Prahovei.

Obiectivele turistice din Sinaia și Bușteni pot fi incluse într-un itinerar de una sau mai multe zile. Castelele și mănăstirile pot fi vizitate separat sau în cadrul unui circuit, iar traseele montane reprezintă o alternativă pentru turiștii care își doresc activități în aer liber.

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Sursa: StirilePROTV Etichete: ,