Numai din 2021, țara a trecut prin șase cabinete interimare, două dintre ele conduse de același om.

Până când Andrey Gyurov a fost învestit în funcția de al doisprezecelea prim-ministru interimar din istoria democrației bulgare, în februarie 2026, guvernul interimar încetase să mai fie o măsură de urgență și începuse să pară modul implicit al statului bulgar, se arată într-o analiză publicată de Novinite.

Un instrument constituțional, suprautilizat până la absurd

Guvernul interimar nu a fost niciodată conceput pentru a fi o caracteristică obișnuită a vieții politice. Conform constituției bulgare, acesta există cu un singur scop: să mențină luminile aprinse și să organizeze alegeri corecte atunci când un cabinet regulat nu poate fi format sau s-a prăbușit. Este, prin definiție, o soluție temporară.

Și totuși, între 2021 și 2026, Bulgaria a petrecut mai mult timp sub guvernare interimară decât sub cabinete alese. Stefan Ianev a domnit de două ori în 2021. Galab Donev a condus un total de 308 zile în două mandate, între 2022 și 2023 - cel mai lung mandat interimar de premier din istoria Bulgariei. Dimitar Glavcev a urmat cu încă 282 de zile în două mandate interimare consecutive, între 2024 și 2025. Trei bărbați, șase mandate interimare, aproape trei ani de incertitudine democratică.

Spre comparație: în întreaga perioadă 2002-2017, Bulgaria a avut doar două guverne interimare. Președintele Georgi Parvanov, care a îndeplinit două mandate complete, a numit doar doi prim-miniștri interimari în zece ani. Succesorul său, Rosen Plevneliev, a numit unul. Rumen Radev, care a îndeplinit două mandate între 2017 și 2025, a numit șapte. Modelul este prea consistent pentru a fi o coincidență.

Factorul Radev

Radev a venit la președinție în 2016 ca un outsider, un fost general al forțelor aeriene fără afiliere la un partid, călărind un val de sentiment anti-sistem. El a fost, de la început, într-o relație de conflict cu majoritatea parlamentară - și în special cu GERB și liderul său, Boyko Borissov.

Conform constituției bulgare, un președinte cu un parlament ostil are puteri formale limitate, dar o armă semnificativă: guvernul interimar. Când coalițiile eșuează, președintele este cel care numește prim-ministrul interimar, stabilește mandatul acestuia și momentul următoarelor alegeri.

Criticii, inclusiv experți juridici și foști parlamentari, au susținut că Radev a exercitat această putere nu doar ca pe o datorie constituțională, ci ca pe un instrument politic, folosind guverne interimare pentru a-și extinde influența asupra puterii executive în perioadele în care guvernele alese i-au fost adversari.

Cabinetele interimare au fost, așa cum a spus un analist fără menajamente, „un instrument al conducerii manuale a țării de către președinte”. Indiferent dacă acceptăm sau nu această abordare, rezultatul a fost același: ani de paralizie, bugete defecte și o cultură politică în care niciun partid nu a simțit suficientă presiune pentru a face compromisuri și a forma o coaliție stabilă, știind că butonul de resetare interimară era întotdeauna disponibil.

Acum, într-o turnură extraordinară, Radev însuși a demisionat din funcția de președințe al Bulgariei și a intrat direct în politica parlamentară, căutând funcții elective și, probabil, influență executivă pe ușa din față, mai degrabă decât pe intrarea laterală. Este o recunoaștere remarcabilă, implicită, dar inconfundabilă, că opt ani de președinție-ca-opoziție au avut limitele lor.

Borissov, Peevski și Coaliția care nu a putut

Ciclul interimar nu s-a produs în vid. A fost susținut de o disfuncționalitate mai profundă în politica partidelor bulgare, întruchipată de două figuri a căror influență s-a dovedit mult mai durabilă decât orice cabinet: Boyko Borissov și Delyan Peevski.

Partidul GERB al lui Borissov a câștigat sau s-a clasat pe primul loc în aproape fiecare tur de alegeri din 2009, însă a eșuat în mod repetat să transpună dominația electorală într-o guvernare stabilă. Primul său guvern a căzut în urma protestelor stradale din 2013. Al doilea a demisionat după ce a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Radev în 2016. Al treilea a supraviețuit aproape un mandat complet în ciuda protestelor majore din 2020, urmat doar de ani de fragmentare politică în care GERB a putut câștiga alegerile, dar nu a putut guverna singur.

Cabinetul Jelyazkov, cea mai recentă încercare a GERB de a guverna în coaliție, a durat 399 de zile înainte ca protestele în masă din cauza unui buget supradimensionat și impracticabil să-i forțeze demisia în decembrie 2025.

Magnatul media și controversatul oligarh Delyan Peevski, între timp, reprezintă o forță diferită, dar la fel de destabilizatoare. Mișcarea sa politică, anterior parte a Mișcării pentru Drepturi și Libertăți (DPS), apoi divizată în DPS-Un Nou Început, a acționat ca un factor decisiv în mai multe guverne, oferind sau retrăgând sprijin în moduri care au răsturnat în mod repetat aritmetica coaliției. Presiunea percepută a lui Peevski asupra cabinetului Jelyazkov a declanșat retragerea rivalei APS (facțiunea inițială DPS), plasând guvernul în statutul de minoritate. Protestele care l-au doborât în ​​cele din urmă pe Jelyazkov au fost îndreptate atât către Peevski și Borissov personal, cât și către orice politică specifică.

O criză mai profundă

Ceea ce dezvăluie în cele din urmă cifrele nu este un eșec al vreunui președinte, partid sau prim-ministru, ci o criză structurală a încrederii democratice. Până în 2022, Bulgaria se afla deja în urma doar a Olandei și a Belgiei în ceea ce privește numărul de guverne interimare de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace - două țări care abia își celebrau propria stabilitate politică.

De atunci, Bulgaria a fost ocupată să mărească decalajul. Dar, spre deosebire de Belgia, care a stabilit ocazional recorduri mondiale pentru negocierile de formare a guvernului, menținând în același timp statul în general funcțional, perioadele de interimat ale Bulgariei au coincis adesea cu finanțarea UE întârziată, crize nerezolvate precum incendiile de vegetație, deficitul de apă, corupția și o normalizare agonizantă a impermanenței.

Când niciun guvern nu se așteaptă să reziste, niciunul nu guvernează ca și cum ar fi obligat. Proiectele sunt amânate, reformele sunt amânate, iar bugetele sunt concepute doar ca să fie mai degrabă decât pentru a fi sustenabile. Bugetul cabinetului Jelyazkov pentru 2026 - atât de nerealist încât angajatorii au refuzat să-l aprobe, iar sindicatele au renunțat la consultări - a fost punctul culminant logic al anilor de guvernare în care supraviețuirea politică pe termen scurt a contat mai mult decât politica pe termen lung.

Alegerile anticipate din 19 aprilie 2026 oferă, așa cum au oferit toate alegerile bulgare din memoria recentă, posibilitatea unei resetări. Dacă partidele țării pot în sfârșit să formeze o coaliție construită să reziste sau dacă Andrey Gyurov va preda pur și simplu cheile interimare succesorului său peste încă un an, rămâne întrebarea centrală a democrației bulgare, așa cum a fost, cu o consecvență deprimantă, timp de aproape un deceniu.