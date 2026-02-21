Autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc, din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului.

CNAIR anunţă un blocaj de aproximativ 14 km pe DN5, înainte de trecerea peste podul Prieteniei!

”Din cauza lucrărilor efectuate pe partea bulgară a podului, autocamioanele nu pot traversa frontiera şi staţionează ore întregi pe malul românesc. Această situaţie îngreunează inclusiv activitatea de deszăpezire a DN5”, precizează Compania.

CNAIR mai transmite că drumarii fac eforturi susţinute pentru a menţine deschis circulaţiei rutiere DN 22 Râmnicu Sărat – Brăila.

”Se acţionează fără oprire, cu utilaje de deszăpezire şi material antiderapant, pentru ca traficul să se desfăşoare în condiţii cât mai sigure. Rugăm şoferii să circule cu prudenţă, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să păstreze distanţa corespunzătoare între autovehicule. Siguranţa în trafic depinde de fiecare dintre noi!”, arată CNAIR într-o postare pe Facebook.