Șapte cadavre și 96 de persoane au fost recuperate după ce o barcă s-a răsturnat în Gambia. Ruta rămâne cea mai periculoasă

Stiri externe
02-01-2026 | 08:14
gambia migranti
Getty

Şapte cadavre au fost recuperate şi 96 de persoane salvate, după ce o barcă care transporta probabil peste 200 de migranţi s-a răsturnat în timpul nopţii în nord-vestul Gambiei.

autor
Sabrina Saghin

Operaţiunile de căutare şi recuperare continuă, a declarat joi Ministerul Apărării din această ţară, transmite Reuters.

Acesta este cel mai recent incident mortal de-a lungul uneia dintre cele mai periculoase rute de migraţie din lume, frecventată în principal de africani din vestul continentului care încearcă să ajungă în Spania via Insulele Canare.

Barca s-ar fi răsturnat în jurul miezului nopţii în apropierea unui sat din regiunea North Bank din Gambia şi a fost găsită mai târziu „eşuată pe un banc de nisip”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Operațiunea de salvare continuă pe mare

Misiunea de salvare ulterioră a implicat trei bărci rapide ale marinei, o navă de patrulare costieră şi „o canoe de pescuit locală” ai cărei operatori s-au oferit voluntari să ajute, se arată în comunicat.

Citește și
tunel polonia
Polonia a descoperit un tunel săpat la granița cu Belarus. Cine îl folosea. FOTO

Zece dintre migranţii salvaţi se aflau în stare critică şi primeau îngrijiri medicale de urgenţă, se precizează în comunicat, fără a se menţiona naţionalitatea acestora.

Ruta spre Canare face mii de victime

Peste 46.000 de migranţi ilegali au ajuns în Insulele Canare în 2024, un record, potrivit Uniunii Europene. Peste 10.000 au murit în încercarea de a face această călătorie, o creştere de 58% faţă de 2023, potrivit grupului pentru drepturile omului Caminando Fronteras.

Cu toate acestea, în primele 11 luni ale anului 2025, migraţia ilegală în Uniunea Europeană pe ruta vest-africană a scăzut cu 60%, potrivit agenţiei frontaliere a UE, Frontex.

Scăderea se datorează în mare parte eforturilor mai intense de prevenire depuse de ţările de plecare în colaborare cu statele membre ale UE, a declarat Frontex.

Cel puţin 70 de persoane au fost ucise în august 2025, când o barcă care se presupune că a plecat din Gambia cu migranţi la bord s-a răsturnat, într-unul dintre cele mai mortale accidente din ultimii ani.

Sursa: News.ro

Etichete: migranti, gambia,

Dată publicare: 02-01-2026 08:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului
Stiri externe
Cel puțin 12 migranți au murit după ce o ambarcațiune s-a răsturnat în largul Senegalului

Cel puţin 12 persoane au murit miercuri când ambarcaţiunea în care se aflau s-a răsturnat în largul coastelor Senegalului, într-o nouă tragedie legată de migraţia clandestină către Europa, au indicat surse din domeniul securităţii citate de AFP.

Polonia a descoperit un tunel săpat la granița cu Belarus. Cine îl folosea. FOTO
Stiri externe
Polonia a descoperit un tunel săpat la granița cu Belarus. Cine îl folosea. FOTO

Peste 180 de migranți au traversat granița Poloniei din Belarus printr-un tunel ascuns într-o pădure, au anunțat vineri gardienii de frontieră, scrie Reuters.

Kosovo primește migranți expulzați de SUA, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Premierul Kurti, criticat dur de americani
Stiri externe
Kosovo primește migranți expulzați de SUA, pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Premierul Kurti, criticat dur de americani

Cetăţeni din ţări terţe expulzaţi de către SUA au fost deportaţi în Kosovo, în baza unui acord încheiat în iunie, anunţă premierul kosovar Albin Kurti.

Recomandări
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28