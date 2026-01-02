Șapte cadavre și 96 de persoane au fost recuperate după ce o barcă s-a răsturnat în Gambia. Ruta rămâne cea mai periculoasă

Şapte cadavre au fost recuperate şi 96 de persoane salvate, după ce o barcă care transporta probabil peste 200 de migranţi s-a răsturnat în timpul nopţii în nord-vestul Gambiei.

Operaţiunile de căutare şi recuperare continuă, a declarat joi Ministerul Apărării din această ţară, transmite Reuters.

Acesta este cel mai recent incident mortal de-a lungul uneia dintre cele mai periculoase rute de migraţie din lume, frecventată în principal de africani din vestul continentului care încearcă să ajungă în Spania via Insulele Canare.

Barca s-ar fi răsturnat în jurul miezului nopţii în apropierea unui sat din regiunea North Bank din Gambia şi a fost găsită mai târziu „eşuată pe un banc de nisip”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

Operațiunea de salvare continuă pe mare

Misiunea de salvare ulterioră a implicat trei bărci rapide ale marinei, o navă de patrulare costieră şi „o canoe de pescuit locală” ai cărei operatori s-au oferit voluntari să ajute, se arată în comunicat.

Zece dintre migranţii salvaţi se aflau în stare critică şi primeau îngrijiri medicale de urgenţă, se precizează în comunicat, fără a se menţiona naţionalitatea acestora.

Ruta spre Canare face mii de victime

Peste 46.000 de migranţi ilegali au ajuns în Insulele Canare în 2024, un record, potrivit Uniunii Europene. Peste 10.000 au murit în încercarea de a face această călătorie, o creştere de 58% faţă de 2023, potrivit grupului pentru drepturile omului Caminando Fronteras.

Cu toate acestea, în primele 11 luni ale anului 2025, migraţia ilegală în Uniunea Europeană pe ruta vest-africană a scăzut cu 60%, potrivit agenţiei frontaliere a UE, Frontex.

Scăderea se datorează în mare parte eforturilor mai intense de prevenire depuse de ţările de plecare în colaborare cu statele membre ale UE, a declarat Frontex.

Cel puţin 70 de persoane au fost ucise în august 2025, când o barcă care se presupune că a plecat din Gambia cu migranţi la bord s-a răsturnat, într-unul dintre cele mai mortale accidente din ultimii ani.

