”Să protejăm mama Letonia”. Cel puțin 10.000 de oameni au protestat față de posibila ieșire a țării din Convenția de Istanbul

Mii de manifestanți s-au adunat joi seara în capitala Letoniei pentru a protesta față de posibila retragere a Letoniei din Convenția de la Istanbul.

Semnat de 45 de țări și de Uniunea Europeană în 2019, tratatul Consiliului Europei are scopul de a standardiza sprijinul acordat femeilor victime ale violenței, inclusiv ale violenței domestice.

„Este timpul să transmitem un semnal clar atât actualilor deputați din Saeima (parlament), cât și celor care le vor urma – nu vom permite jocuri politice în detrimentul drepturilor omului”, au transmis organizatorii mitingului într-un comunicat citat de Euronews.

Poliția letonă a estimat că cel puțin 10.000 de persoane au participat la protestul ”Să protejăm mama Letonia” din Riga, organizat de ONG-ul local Marta Centre.

Manifestația are loc la doar câteva zile după ce președintele Edgars Rinkēvičs a declarat că va retrimite legea privind retragerea tratatului înapoi în parlament pentru o reexaminare suplimentară, a precizat luni postul public de televiziune LSM.

De ce a decis Letonia să se retragă din tratatul de la Istanbul

Parlamentul, sau Saeima, a votat pe 31 octombrie retragerea din tratatul privind drepturile omului care se opune violenței împotriva femeilor și violenței domestice.

32 de parlamentari au votat pentru rămânerea în tratat, în timp ce 56 au votat pentru ieșirea din acesta, afirmând că tratatul promovează „feminismul radical bazat pe ideologia de gen”. Au existat două abțineri.

Rinkēvičs a afirmat că retragerea din tratat ar transmite un „mesaj contradictoriu”.

„Ratificarea și denunțarea Convenției în timpul unui mandat al Saeima transmite un mesaj contradictoriu atât societății letone, cât și aliaților Letoniei la nivel internațional cu privire la disponibilitatea Letoniei de a-și îndeplini obligațiile internaționale cu bună-credință”, a afirmat Rinkēvičs într-o scrisoare.

„De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că Letonia ar fi primul stat membru al Uniunii Europene care se retrage dintr-un tratat internațional privind drepturile omului. Ar trebui să se evalueze cu seriozitate dacă o astfel de acțiune este compatibilă cu principiul cooperării loiale consacrat în Tratatul privind Uniunea Europeană.”

Rinkēvičs a mai spus că ar fi mai bine ca următorul Parlament să decidă asupra acestei chestiuni, având în vedere că letonii se vor prezenta la urne pentru alegerile generale cel târziu pe 3 octombrie 2026, sugerând ca Saeima să amâne această chestiune pentru aproape un an.

Președintele are dreptul constituțional de a solicita Saeima să-și reconsidere decizia, dar nu o poate revoca unilateral.

Grupurile și partidele politice ultra-conservatoare din întreaga Europă au criticat tratatul, argumentând că promovează „ideologia de gen”, încurajează experimentarea sexuală și dăunează copiilor.

Deputații din opoziție din Letonia au inițiat în septembrie procesul de retragere din tratat. Uniunea Verzilor și Fermierilor, o alianță agrară membră a coaliției tripartite de guvernare condusă de partidul de centru-dreapta Unitatea, al prim-ministrului Evika Siliņa, s-a alăturat acestora.

Siliņa, al cărei guvern de coaliție a venit la putere în 2023 cu promisiunea de a ratifica convenția, a criticat eforturile de retragere din tratat.

„Cei care au avut curajul să ceară ajutor sunt acum martorii modului în care experiențele lor sunt folosite în lupte politice”, a scris Siliņa pe platforma socială X în octombrie. „Este crud.”

În ziua votului, Comisia Europeană a declarat că Letonia va fi în continuare obligată să respecte normele internaționale privind protecția femeilor.

Decizia de a se retrage din Convenția de la Istanbul a fost considerată de organizațiile societății civile ca un pas înapoi în ceea ce privește drepturile fundamentale.

Ce prevede Convenția de la Istanbul

Convenția de la Istanbul este un tratat care vizează prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a fost semnat de toate statele membre ale Uniunii Europene și de mai multe alte țări din afara UE, precum Regatul Unit și Norvegia.

UE în ansamblu a aderat la Convenția de la Istanbul în 2023, transformând-o într-un acord cu caracter juridic obligatoriu pentru cele 27 de state membre în domeniile care țin de competența UE.

Acestea includ instituțiile UE și administrația publică, cooperarea judiciară în combaterea criminalității și drepturile de azil.

Însă Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă și Lituania nu au ratificat convenția.

