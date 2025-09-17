Letonia a arestat un cetățean suspectat de spionaj pentru Rusia. Bărbatul ar fi oferit informații despre instalații militare

Serviciile de securitate ale statului leton au anunţat miercuri că au arestat un cetăţean suspectat că ar fi colectat informaţii în favoarea Moscovei despre instalaţiile şi operaţiunile militare din Letonia, relatează AFP, preluat de News.ro.

Bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, „a furnizat serviciului de informaţii şi securitate rus informaţii despre amplasamente, planuri şi măsuri de securitate” referitoare la instalaţii militare letone, dar şi despre „construcţia de noi instalaţii militare, exerciţii şi prezenţa trupelor altor state membre NATO”, potrivit unui comunicat al VDD.

Suspectul ar fi împărtăşit, de asemenea, serviciilor ruseşti informaţii „susceptibile de a fi utilizate împotriva intereselor de securitate naţională ale Letoniei şi ale altor state din regiunea baltică”.

Plasat în arest preventiv de la sfârşitul lunii august, bărbatul riscă o pedeapsă de 10 ani de închisoare şi confiscarea bunurilor.

Membre ale NATO din 2004, Letonia şi celelalte două ţări baltice, Lituania şi Estonia, se tem, în ciuda acestui statut, că vor fi următoarele ţinte ale lui Vladimir Putin.

