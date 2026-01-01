Decizia luată de Rusia la început de an. Măsura vizează finanțarea războiului și pune presiune pe populație

Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA.

Creşterea TVA ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, sau aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.

Majorarea TVA, aprobată anul trecut, a atras critici din partea mediului de afaceri şi a consumatorilor, afectaţi deja de inflaţia ridicată, în urma sancţiunilor occidentale, şi de cheltuielile mai mari cu sectorul apărării. Impozitul pe venit a crescut de asemenea de la începutul războiului.

Luna trecută, preşedintele Vladimir Putin a declarat că majorarea TVA este necesară pentru a echilibra bugetul naţional, şi a promis că în viitor Guvernul intenţionează să reducă povara fiscală asupra cetăţenilor.

De asemenea, Putin a cerut companiilor să-şi plătească taxele la timp, avertizând că majorarea TVA nu ar trebui să alimenteze economia subterană ci să sporească veniturile statului.

Într-un recent comunicat, Ministerul de Finanţe a dat asigurări opiniei publice că toate angajamentele privind politica socială vor fi îndeplinite, dar şi cele din sectorul apărării şi securităţii, iar furnizarea sprijinului pentru soldaţi şi familiilor lor reprezintă „priorităţi strategice".

Cheltuielile din sectorul apărării şi securităţii au fost responsabile pentru 40% din cheltuielile guvernamentale în bugetul din 2025.

Consumatorii se aşteaptă ca majorarea TVA să afecteze fiecare achiziţie, deşi Ministerul de Finanţe intenţionează să păstreze cota de impozitare la alimente, medicamente şi articole pentru copii la 10%.

