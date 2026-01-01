Urarea făcută de Donald Trump de Revelion către un parlamentar republican: „Să putrezească în Iad”. Ce l-a enervat

01-01-2026 | 13:40
Donald Trump
Donald Trump a dat startul Revelionului cu un mesaj online tipic, plin de „bunăvoință”, în care i-a spus unui parlamentar republican să „putrezească în iad”.

Claudia Alionescu

„Dumnezeu să o binecuvânteze pe Tina Peters, care acum, pentru doi ani din nouă, stă într-o închisoare de maximă securitate din Colorado, la vârsta de 73 de ani și bolnavă, pentru „crima” de a fi încercat să oprească frauda masivă a votului care are loc în statul ei (unde oamenii pleacă în număr record!)”, a specificat președintele miercuri pe Truth Social.

„Este greu să le urez un An Nou Fericit, dar Guvernatorului ticălos și procurorului „republican” dezgustător (RINO!), care i-au făcut asta (nimic nu li se întâmplă democraților și sistemului lor fals de vot prin corespondență, care face imposibil ca un republican să câștige un stat de altfel foarte câștigabil!). Le doresc doar ce e mai rău.”

El a adăugat: „Să putrezească în iad. ELIBERAȚI-O PE TINA PETTERS!”

Peters, fostă funcționară electorală în comitatul Mesa, Colorado, a fost condamnată pentru infracțiuni la nivel de stat pentru organizarea unei breșe de securitate a datelor, bazată pe afirmații false despre fraudarea mașinilor de vot la alegerile prezidențiale din 2020, relatează Yahoo News.

Comentariul lui Trump despre „procurorul (RINO!)” pare să se refere la Dan Rubinstein, procurorul republican al celui de-al 21-lea district judiciar din Colorado, care a instrumentat cazul lui Peters.

Comentariul „Guvernator ticălos” se referă aparent la guvernatorul democrat al statului Colorado, Jared Polis.

Ce l-a scos din sărite pe președintele SUA

Postarea furioasă a președintelui vine după ce acesta i-a acordat lui Peters o grațiere prezidențială pe 5 decembrie, în ciuda faptului că puterea sa de grațiere nu se extinde asupra infracțiunilor de stat.

Cu toate acestea, săptămâna trecută, avocații fostei funcționare au implorat un judecător să recunoască grațierea, susținând că instanța de apel din Colorado nu mai are jurisdicție asupra cazului ei. De asemenea, au cerut eliberarea ei din închisoare din cauza grațierii.

Instanța de apel a decis ulterior că avocații biroului procurorului general al statului, care apără condamnarea, pot răspunde argumentelor lui Peters până la data de 8 ianuarie.

Peters susține că judecătorul de stat care a condamnat-o la nouă ani de închisoare i-a încălcat drepturile garantate de Primul Amendament, pedepsind-o pentru că a făcut acuzații legate de fraudă electorală.

În timpul sentinței din octombrie 2024, judecătorul Matthew Barrett a numit-o pe Peters o „șarlatană” și a spus că reprezintă un pericol pentru comunitate prin răspândirea minciunilor despre vot și subminarea procesului democratic.

Peters nu a arătat niciun regret și a insistat că tot ceea ce a făcut a avut ca scop scoaterea la iveală a ceea ce ea credea că este fraudă. Ea a susținut că acțiunile sale au fost făcute pentru binele comun.

Peters a fost condamnată pentru că a permis unui bărbat să folosească abuziv un card de securitate pentru a accesa sistemul electoral și pentru că a mințit în privința identității acelei persoane.

Bărbatul era afiliat cu directorul executiv MyPillow, Mike Lindell, un promotor cunoscut al afirmațiilor false conform cărora mașinile de vot ar fi fost manipulate pentru a fura alegerile de la Trump.

Sursa: Yahoo News

Dată publicare: 01-01-2026 13:27

