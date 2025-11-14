Rusia accelerează producția de bombe planante. Ucraina se teme de o escaladare a atacurilor

Stiri externe
14-11-2025 | 21:41
Bombe planoare
Shutterstock

Rusia intenţionează să producă până la 120.000 de bombe ghidate ieftine şi devastatoare în acest an, a declarat un înalt oficial al serviciilor secrete ucrainene, inclusiv 500 de bombe dintr-o nouă versiune cu rază de acţiune mai mare.

autor
Sabrina Saghin

Rusia a intensificat masiv producţia de arme de la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, fabricile de apărare funcţionând non-stop. Nu dezvăluie detalii despre producţia militară, care sunt clasificate ca secrete.

Ucraina avertizează asupra producției masive

Reuters nu a putut verifica obiectivul pentru 2025, dezvăluit într-un interviu de generalul-maior Vadim Skibitski, şeful adjunct al Serviciului de Informaţii al Apărării din Ucraina.

Acesta nu a precizat cum a obţinut cifra şi nici nu a furnizat date anterioare, dar aceasta ar indica o creştere semnificativă a producţiei de bombe planante, care utilizează aripi şi, uneori, motoare pentru a zbura zeci de kilometri până la ţintele lor.

Cifra de 120.000 include muniţii noi şi bombe existente modernizate pentru a plana.

Citește și
masini rusia
Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului

Skibitski a spus că forţele ruse lansează între 200 şi 250 de bombe planante în fiecare zi. Luna trecută, media zilnică a fost de aproximativ 170, potrivit datelor Ministerului Apărării.

„Este posibil să le doborâm, dar cantitatea acestor bombe aeriene produse în Federaţia Rusă... este enormă. Aceasta este o ameninţare. O ameninţare care ne va obliga să răspundem în mod adecvat.”, a spus Skibitski.

Noile bombe extind aria țintelor ucrainene

Bombele, a căror rază de acţiune era estimată anterior la 90 km (56 mile), pot străpunge apărarea ucraineană fără a trimite avioane peste liniile frontului, unde ar fi doborâte.

Sunt mult mai ieftine decât rachetele, iar explozivul lor de câteva sute de kilograme poate distruge clădiri şi fortificaţii. Au bombardat oraşe de pe linia frontului, precum Harkov şi Herson.

Rusia lansează producţia în serie a unei noi bombe planante capabile să zboare până la 200 km (125 mile) de la punctul de lansare dintr-un avion de vânătoare, a spus Skibitsky, adăugând că intenţionează să producă aproximativ 500 până la sfârşitul acestui an.

Ucraina consideră, de asemenea, că Rusia lucrează la modificări astfel încât aceste bombe să poată zbura până la 400 km, permiţând Moscovei să vizeze şi mai multe oraşe ucrainene fără a folosi rachete, a spus el.

Atacurile cu bombe planante din octombrie asupra regiunilor Mikolaiv, Poltava şi Odesa, care se află la cel puţin zeci de kilometri de cele mai apropiate linii de front, au demonstrat deja raza de acţiune tot mai mare a acestei arme.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii. Rusia neagă că ar viza civilii, dar mii de persoane au fost ucise şi rănite în timpul invaziei. Moscova susţine că mişcările Kievului de a se alia cu Occidentul reprezintă o ameninţare pentru Rusia şi trebuie oprite.

Rusia și Coreea de Nord își intensifică parteneriatul militar

Skibitski a oferit, de asemenea, estimări privind producţia rusă de drone, care, potrivit lui, a permis ţării să vizeze mai eficient sistemul energetic al Ucrainei.

În 2025, Rusia va produce în total aproximativ 70.000 de drone cu rază lungă de acţiune, a spus el, inclusiv 30.000 de aparate Shahed, care sunt motorul atacurilor Rusiei.

„Au început cu 30 de drone pe lună, iar acum 30 pot zbura către o singură ţintă”, a spus el, aşteptându-se ca atacurile asupra infrastructurii de gaze şi energie să continue şi în timpul iernii.

„Cu siguranţă vor să ne distrugă. Acest lucru destabilizează situaţia internă”, a spus el. Skibitski a descris acest lucru ca fiind unul dintre instrumentele de presiune asupra Ucrainei pentru a o determina să adopte o poziţie mai conciliantă în eventualele negocieri de pace.

Moscova intensifică presiunea asupra Ucrainei

El a mai spus că, în cazul în care trupele ruse vor captura oraşul Pokrovsk, asediat în prezent de lupte de stradă, acestea vor avansa probabil spre graniţele regiunii Doneţk, obiectivul lor de lungă durată.

Livrarea a milioane de proiectile de artilerie din Coreea de Nord a ajutat Rusia să menţină ritmul de tragere pe câmpul de luptă în 2024, dar Skibitski a spus că numărul acestora s-a redus la mai puţin de jumătate în acest an, pe măsură ce stocurile Phenianului s-au epuizat.

El a menţionat o livrare totală de 6,5 milioane de proiectile de artilerie către Rusia din 2023 din Coreea de Nord, care a profitat de ocazia de a construi relaţii strânse cu Kremlinul după invazia Rusiei în Ucraina.

Phenianul reduce livrările de muniție

El a spus că nu au fost înregistrate livrări de proiectile din Coreea de Nord în septembrie, dar că unele au fost înregistrate în octombrie şi că aproximativ jumătate din proiectilele furnizate de Phenian erau atât de vechi încât trebuiau trimise la fabrici din Rusia pentru a fi îmbunătăţite.

Skibitski a adăugat că Coreea de Nord a lansat producţia în serie a unor drone mici, cu rază scurtă de acţiune, de tip First Person View (FPV), precum şi a unor drone mai mari, cu rază medie de acţiune, destinate atacurilor pe câmpul de luptă, pe teritoriul propriu, deşi nu a specificat amploarea acestora.

„Ei învaţă, studiază experienţa lor (din acest război) pentru a-şi extinde producţia pe teritoriul propriu”, a spus el.

Mii de soldaţi nord-coreeni au luptat anul trecut alături de forţele ruse în regiunea Kursk din Rusia, după o incursiune a Ucrainei, pentru a încerca să reducă presiunea asupra forţelor sale din alte părţi şi să creeze un avantaj în negocierile de pace.

Coreea de Nord a recunoscut implicarea sa în Ucraina, argumentând că rolul său contribuie la menţinerea păcii mondiale în faţa agresiunii Occidentului, dar nu a dat niciun detaliu şi nu a răspuns la solicitările de comentarii cu privire la implicarea sa.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, coreea de nord, bombe,

Dată publicare: 14-11-2025 21:41

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
GALERIE FOTO Mesajul COSR după ce Gabi Szabo a împlinit 50 de ani: ”Sportivă de aur! Eveniment deosebit”
Citește și...
VIDEO. Ucraina a bombardat portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră, iar Rusia a devastat Kievul, omorând patru oameni
Stiri externe
VIDEO. Ucraina a bombardat portul rus Novorossiisk de la Marea Neagră, iar Rusia a devastat Kievul, omorând patru oameni

Portul rus Novorossiisk a declarat vineri stare de urgență după un atac ucrainean cu drone care a avariat instalații petroliere și a rănit patru persoane, între timp în Kiev dronele rusești au provocat pagube majore și au ucis patru oameni.

Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului
Stiri externe
Prețurile mașinilor din Rusia au explodat înainte de majorarea taxei de reciclare și a TVA-ului

Prețul mediu ponderat al unui autoturism nou în Rusia a crescut cu 2,2% în octombrie față de septembrie, ajungând la 3,43 milioane de ruble (36.700 de euro), conform estimărilor Avtostat.

Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane
Stiri externe
Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane

China alimentează "masiv" efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.

 

Recomandări
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate
Stiri actuale
Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

Un caz tulburător petrecut la o clinică de stomatologie din capitală aduce în discuția nerespectarea sau lipsa unor proceduri și mai ales, din nou, lipsa unor autorizații în cazul unor unități sanitare private.

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Continuăm campania noastră ”30 de ani în 30 de zile” cu 2009, un an pe care istoria îl va reține sub un singur cuvânt: Criză.

MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
Stiri actuale
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat, vineri, la sediul MAE, unde i s-au prezentat ”dovezi palpabile, ample şi solide, ale violării spaţiului aerian al României” de către o dronă în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Noiembrie 2025

53:55

Alt Text!
La Măruță
14 Noiembrie 2025

01:30:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Noiembrie 2025

01:47:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28