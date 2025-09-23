Rusia a răspuns în fața ONU acuzațiilor de violare a spațiului aerian estonian. Cine este vinovatul în opinia Moscovei

Statele Unite au cerut Moscovei să pună capăt acțiunilor periculoase, după ce Rusia a încălcat, în ultimele două săptămâni, spațiile aeriene ale României, Poloniei și Estoniei.

Washingtonul a dat asigurări că va apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. La ședința de urgență a Consiliului de Securitate a ONU, reprezentantul Chinei a lansat apeluri pentru reducerea tensiunilor.

Margus Tsahkna, ministrul afacerilor externe al Estoniei: „Aceasta este o escaladare periculoasă. Trei aeronave militare au intrat simultan în spațiul aerian estonian și ar fi putut ajunge în doar câteva momente la Tallinn, o capitală a NATO și a Uniunii Europene”.

Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență, luni, la solicitarea Estoniei, al cărui spațiu aerian a fost încălcat vineri de trei avioane de luptă rusești.

Michael Waltz, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite: „Acest eveniment creează impresia că Rusia fie dorește să escaladeze situația și să atragă mai multe țări în conflictul cu Ucraina, fie nu are control deplin asupra celor care operează avioanele de luptă și dronele. Oricare dintre aceste scenarii este foarte îngrijorător”.

Prin vocea noului ambasador american la ONU, Mike Waltz, Washingtonul a dat asigurări că Statele Unite vor apăra teritoriului NATO în cazul unui atac.

Michael Waltz, ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite: „Statele Unite și aliații noștri vor apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO. Rusia trebuie să oprească aceste acțiuni periculoase. Ne așteptăm ca Rusia să caute modalități de a detensiona situația, nu să riște extinderea conflictului”.

Londra a transmis un mesaj de solidaritate chiar mai vehement.

Yvette Cooper, ministrul de externe al Regatului Unit: „Îi transmit președintelui Putin următorul mesaj: astfel de acțiuni iresponsabile riscă o confruntare armată directă între NATO și Rusia. Alianța noastră este defensivă, dar să nu existe nicio iluzie: suntem pregătiți să luăm toate măsurile necesare pentru a apăra cerul și teritoriul NATO. Suntem vigilenți. Suntem hotărâți. Și dacă va fi nevoie să confruntăm avioane care operează în spațiul aerian NATO fără permisiune, atunci o vom face”.

Polonia a precizat clar că va doborî orice aparat de zbor care îi încalcă spațiul aerian. Caută, însă, să-și diversifice opțiunile de reacție.

Se va consulta cu aliații în situații ambigue, cum a fost cazul vineri, când aparate de luptă ale Moscovei au survolat o platformă poloneză de forare aflată în afara apelor teritoriale ale țării.

Donald Tusk, prim-ministru al Poloniei: „Trebuie să fim absolut siguri - și nu voi detalia acest aspect - că toți aliații vor trata această situație exact ca noi. Trebuie să fim absolut siguri că, dacă conflictul intră într-o fază foarte acută, nu vom fi singuri”.

La întrevedere, Moscova a negat că ar fi violat spațiul aerian estonian.

Dmitry Polyanskiy, ambasador adjunct al Rusiei la Națiunile Unite: „Aeronavele rusești nu s-au abătut de la ruta convenită și nici nu au pătruns în spațiul aerian al Estoniei. Ca de obicei, nu există nicio dovadă, în afară de isteria rusofobă care vine de la Tallinn”.

NATO a acuzat Moscova că lansează provocări ce cresc riscul unei confruntări directe după incidentele de luna aceasta.

Dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, apoi trei avioane de luptă ale Kremlinului au pătruns și apoi au rămas în spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute înainte de a fi interceptate de aparate de luptă NATO.

Pe de altă parte, informații furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului par să indice că Rusia își creează o rezervă strategică de militari. Scopul: să-și amplifice atacurile din Ucraina și să se pregătească pentru o posibilă confruntare în viitor cu Alianța Nord-Atlantică.

