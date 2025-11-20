Rusia spune că vrea la rândul ei un tribunal după încheierea "operaţiunii speciale militare" în Ucraina

20-11-2025 | 18:22
razboi ucraina tancuri
Shutterstock

Rusia, acuzată de Kiev şi Occident de crime împotriva umanităţii în Ucraina, nu a exclus joi posibilitatea înfiinţării unui tribunal de război la sfârşitul "operaţiunii militare speciale".

Mihaela Ivăncică

Rusia a acuzat totodată Occidentul că a uitat lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial, relatează EFE.

Declarațiile lui Dmitri Peskov

"Perioada acuzaţiilor şi condamnărilor va începe la sfârşitul SVO (acronim în limba rusă pentru "operaţiune militară specială")", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Vladimir Putin, în cadrul conferinţei de presă zilnice.

Kremlinul, care a consolidat societatea rusă în jurul victoriei URSS în cel de-al Doilea Război Mondial, a marcat joi 80 de ani de la procesele de la Nurnberg împotriva liderilor nazişti cu un forum şi o expoziţie organizată nu departe de Piaţa Roşie, recreând sala de judecată unde a avut loc procesul, la care Uniunea Sovietică a participat activ.

Cu acest prilej, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a vorbit despre "crime ale regimului de la Kiev" după "lovitura de stat", aşa cum numeşte Kremlinul manifestaţiile proeuropeme din 2013-2014 care au dus la accederea la putere a forţelor prooccidentale la Kiev şi la fuga preşedintelui prorus Viktor Ianukovici la Moscova.

sabotaj polonia
Polonia a acuzat oficial Rusia de „terorism de stat” în cazul sabotajului feroviar. Kremlinul susține că e „rusofobie”

Totodată, Lavrov a acuzat Occidentul că preferă să "uite concluziile de la Nürnberg şi lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial". "Se produc încercări cinice de a rescrie istoria, de a reduce rolul decisiv al URSS şi al Armatei Roşii în înfrângerea Germaniei naziste", a spus el.

Lavrov a mai declarat că această tendinţă nefastă are loc îndeosebi în Ucraina, unde forţele care au preluat puterea "urăsc tot ceea ce are legătură cu Rusia".

El a afirmat totodată că Moscova continuă să solicite o evaluare juridică internaţională a crimelor comise de nazişti şi complicii lor pe teritoriul sovietic între 1941 şi 1945.

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a transmis printr-o notă publicată pe site-ul Kremlinului că principiile care au stat la baza Tribunalului de la Nürnberg sunt în continuare valabile şi că crimele naziste "nu se prescriu".

Rusia neagă masacrele din Ucraina

Rusia, care prin invadarea Ucrainei merge pe urmele Germaniei naziste - potrivit unor istorici ucraineni -, neagă comiterea de masacre pe teritoriul ucrainean, precum cel din 2022 din localitatea Bucea de lângă Kiev, execuţiile de prizonieri de război şi masacrarea civililor, deşi o parte dintre aceste crime au fost deja documentate de experţi internaţionali, iar soldaţii ruşi au postat zeci de înregistrări video cu "faptele lor de arme" în Ucraina pe Telegram, incriminându-se singuri, conform portalului Delo.ua.

Comisia Europeană ar urma să aloce zece milioane de euro pentru finanţarea înfiinţării unui tribunal special care să judece persoanele responsabile de invazia rusă în Ucraina, a cărui înfiinţare este susţinută de Consiliul Europei şi de aproape 40 dintre statele membre ale acestui for, a anunţat în octombrie şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, în timpul unei vizite la Kiev.

Treizeci şi şapte de ţări şi reprezentanţi ai UE şi ai Consiliului Europei au semnat în luna mai o declaraţie prin care se angajează să înfiinţeze acest tribunal. Iar în iunie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat la Strasbourg un acord cu Consiliul Europei pentru înfiinţarea acestei instanţe internaţionale.

În 2023, Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru deportarea forţată a minorilor ucraineni pe teritoriul rus.

Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat

Sursa: Agerpres

Sute de adolescenţi ucraineni sunt recrutaţi pe Telegram pentru a-şi ataca propria ţară. Sunt plătiți să comită sabotaje
Sute de adolescenţi ucraineni sunt recrutaţi pe Telegram pentru a-şi ataca propria ţară. Sunt plătiți să comită sabotaje

Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia - 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC.

Polonia a acuzat oficial Rusia de „terorism de stat” în cazul sabotajului feroviar. Kremlinul susține că e „rusofobie”
Polonia a acuzat oficial Rusia de „terorism de stat” în cazul sabotajului feroviar. Kremlinul susține că e „rusofobie”

Polonia a reţinut „mai multe” persoane suspectate de implicare în sabotajele feroviare din weekend, a anunţat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de serviciile de securitate.

Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO
Rusia și-a prezentat avionul de luptă invizibil pe radar. Imagini surprinse cu temuta aeronavă Suhoi 57 | GALERIE FOTO

Rusia şi-a dezvăluit avionul de vânătoare invizibil pe radar de generaţia a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025, unul dintre cele mai mari saloane aeronautice din lume.

Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime
Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime

Rusia a lansat miercuri un atac masiv cu rachete și drone asupra vestului Ucrainei, provocând cel puțin 19 morți în Ternopil și avariind infrastructuri energetice în șapte regiuni ale țării, potrivit Ministerului Energiei.

SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri
SUA lucrează cu Rusia la un nou plan de pace pentru Ucraina. Oficiali de top ai Pentagonului, la Kiev pentru negocieri

Administraţia Trump a elaborat în secret un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, a relatat marţi Axios, citând oficiali americani şi ruşi.

Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat. FOTO
Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai. Mercenarul este cercetat în dosarul tentativei de lovitură de stat. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară din Dubai, a confirmat Ministerul Justiției într-un comunicat. Mercenarul este acuzat că în decembrie 2024 ar fi încercat să provoace violențe în Bucureşti cu ajutorul a 20 de apropiați.

Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace
Oficiali ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru discuții cu Zelenski, pe fondul zvonurilor despre un plan secret de pace

Oficialii de rang înalt ai Pentagonului au sosit la Kiev pentru a discuta cu președintele Zelenski un plan de pace Rusia-Ucraina.

Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ
Încă 41 de medicamente, pe lista celor compensate şi gratuite. Va fi decontat și extractul de canabis pentru epilepsie. LISTĂ

Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.

