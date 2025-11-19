Încă o noapte de groază în Ucraina. Rachetele și dronele Moscovei au țintit civilii din oraşul Ternopil. Sunt zeci de victime

Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, iar alte 40 au fost rănite în urma atacurilor rusești intense care au vizat Ucraina în cursul nopții de marți spre miercuri.

Zece persoane au fost ucise şi alte câteva zeci sunt rănite în urma unui atac intens cu rachete şi drone ruseşti care au căzut în Ucraina în cursul nopţii, fiind lovit în plin inclusiv un bloc de locuinţe de nouă etaje din oraşul Ternopil, din vestul Ucrainei, au declarat miercuri oficialii ucraineni, relatează Reuters.

Circa 40 de persoane au fost rănite în atacurile nocturne asupra Ucrainei, care au vizat infrastructura energetică şi de transport, forţând întreruperi de curent de urgenţă în mai multe regiuni, în condiţiile unor temperaturi extrem de scăzute.

Etajele superioare ale blocului de locuinţe din Ternopil au fost distruse complet în urma atacului.

Toate cele 10 victime care au decedat sunt în Ternopil, a declarat ministrul de interne Ihor Klîmenko. Dintre cei 37 de răniţi, 12 sunt copii, a adăugat el.

Ar putea exista însă şi mai multe victime, prinse între dărâmături, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Rusia a lansat peste 470 de drone şi 48 de rachete în atacul din timpul nopţii, au declarat oficialii.

Polonia, stat membru NATO care se învecinează cu vestul Ucrainei, a închis temporar aeroporturile Rzeszow şi Lublin din sud-estul ţării şi a mobilizat avioane poloneze şi aliate ca măsură de precauţie pentru a-şi proteja spaţiul aerian.

Preşedintele Volodimir Zelenski a îndemnat aliaţii să-şi intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, inclusiv prin furnizarea mai multor rachete de apărare aeriană. „Fiecare atac neruşinat împotriva vieţii obişnuite arată că presiunea asupra Rusiei este insuficientă. Sancţiuni eficiente şi asistenţă pentru Ucraina pot schimba această situaţie”, a declarat el pe X, potrivit News.ro.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles. In Ternopil,… pic.twitter.com/EwQmc6Nv1S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2025

Oficialii din domeniul energiei au declarat că infrastructura energetică a fost lovită în şapte regiuni ucrainene. Un martor Reuters din oraşul Liov, din vestul ţării, a raportat că a auzit explozii.

Amploarea totală a pagubelor nu a fost clară imediat, dar au fost impuse restricţii asupra consumului de energie electrică pentru consumatorii din toată ţara.

