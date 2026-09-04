Alexander Novak a adăugat că, numai în acest an, Rusia şi-a majorat cu 25% livrările de gaze către China, menţinându-şi poziţia de principal furnizor de acest tip de combustibil pentru gigantul asiatic. De asemenea, Novak a susţinut că exporturile ruseşti de gaze naturale lichefiate (GNL) către China "înregistrează o creştere record".

"În ultimul deceniu, volumul exporturilor a crescut de peste 50 de ori, iar Rusia a devenit unul dintre cei mai importanţi trei vânzători de gaze naturale lichefiate pe piaţa chineză", a spus Alexander Novak, subliniind că grupurile chineze sunt implicate în proiecte majore în acest sector în zona Arctică a Rusiei.

Novak a adăugat că "următoarea etapă a cooperării constă în a face colaborarea energetică mai rezistentă la factorii externi". "Pentru a realiza acest lucru, trebuie să dezvoltăm infrastructura proiectelor transfrontaliere: construirea şi modernizarea conductelor de gaze şi petrol, a instalaţiilor portuare, a instalaţiilor energetice, a coridoarelor de transport şi logistică şi a asigurărilor", a afirmat oficialul rus.

”94% din exporturile de petrol rusesc se îndreaptă către țări prietene”

Vicepremierul Novak a adăugat că, în contextul actual al sancţiunilor occidentale, care au obligat Rusia să caute pieţe alternative în Asia, în special în China şi India, "94% din exporturile de petrol rusesc se îndreaptă către ţări prietene".

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"Având în vedere întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu din cauza escaladării situaţiei militare şi politice (din Iran), companiile ruseşti şi-au demonstrat încă o dată capacitatea de a garanta livrări neîntrerupte pe termen lung şi la preţuri corecte de piaţă", a spus Novak. El a subliniat că "cel mai important lucru pe care Rusia îl oferă pieţei internaţionale, pe lângă resursele sale, este fiabilitatea. 