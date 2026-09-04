Emisarii speciali ai preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, vor călători la Moscova, respectiv Kiev, în acest sfârşit de săptămână, pentru a purta consultări privind o soluţionare paşnică a conflictului, a declarat vineri o sursă agenţiei de ştiri ruse TASS, citată de EFE și Agerpres.

"Se aşteaptă să ajungă la Moscova şi apoi la Kiev, pe 5 şi 6 septembrie", a afirmat sursa.

Cu o zi înainte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Witkoff şi Kushner i-au confirmat că vor reveni la Moscova şi vor călători pentru prima dată în capitala Ucrainei "în zilele următoare".

"Ne aşteptăm să-i vedem pe trimişii preşedintelui SUA aici, la Kiev. Aceştia au confirmat că vor avea o întâlnire la Moscova şi o alta la Kiev. Sperăm că aceasta din urmă (cea de la Kiev) va avea loc în zilele următoare", a afirmat Zelenski în intervenţia sa zilnică, din timpul nopţii, către naţiune.

Putin: ”Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord”

De luni de zile, Ucraina le-a cerut lui Witkoff şi Kushner să viziteze şi Kievul. Cei doi negociatori numiţi de preşedintele Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu au călătorit încă în capitala Ucrainei şi, în schimb, au vizitat Moscova în mod repetat, lucru considerat un afront în Ucraina.

Joi, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat într-un discurs la un forum economic internaţional că opţiuni pentru negocieri constructive şi paşnice încă există şi a mulţumit ţărilor care insistă pe găsirea unei soluţii politice a conflictului, cum ar fi Statele Unite şi China.

El a spus totuşi că, în cele din urmă, problema trebuie rezolvată, în primul rând, de către ţările implicate în război. "În primul rând, Rusia şi Ucraina trebuie să ajungă la un acord", a afirmat Putin, care a recunoscut că, în ciuda tuturor tensiunilor acumulate, serviciile de informaţii ruseşti şi ucrainene se află în continuare în contact.