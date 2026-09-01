„Din punct de vedere mecanic, dacă ne uităm la problema deficitului nostru, este necesară creșterea exporturilor de produse europene către China. De asemenea, trebuie să analizăm cum putem gestiona mai bine exporturile chineze către Uniunea Europeană”, a declarat Maroš Šefčovič într-un interviu, scrie Politico.

„Este foarte clar că cea mai eficientă și cea mai bună modalitate pentru viitoarea relație ar fi ca această problemă să fie abordată din ambele direcții”, a adăugat el.

Comisia Europeană se află sub presiunea liderilor statelor membre pentru a prezenta rezultate concrete în urma dialogului cu Beijingul până la jumătatea lunii octombrie.

În urmă cu două luni, statele membre au cerut Bruxelles-ului să elaboreze noi instrumente pentru reducerea deficitului comercial al UE cu China, care ajunge la aproximativ un miliard de euro pe zi.

Problema devine tot mai urgentă în condițiile în care producătorii europeni din industria chimică și auto închid fabrici și reduc numărul locurilor de muncă, confruntându-se cu dificultăți tot mai mari în competiția cu importurile chineze mai ieftine.

Comisarul european pentru comerț a declarat că va discuta prin videoconferință cu omologul său chinez, Wang Wentao, „la jumătatea lunii septembrie”, înainte de a efectua o vizită la Beijing „la începutul lunii octombrie”.

O echipă de negociatori europeni se află, de asemenea, în China în această săptămână, a precizat Šefčovič, adăugând că discuțiile sunt „foarte deschise, foarte dure” și că „toate subiectele sunt pe masă”.

„Trebuie să avem rezultate concrete până în octombrie”, a declarat el, precizând că liderii UE așteaptă „rezultate clare”, inclusiv „unele proiecte-pilot” pentru abordarea problemei supracapacității de producție a Chinei.

Într-un sens mai larg, declarațiile reflectă o schimbare majoră în abordarea Uniunii Europene privind politica comercială față de China și preiau o parte dintre metodele utilizate de Washington în relația cu Beijingul.

În loc să se bazeze în principal pe instrumentele tradiționale de apărare comercială după ce produsele chinezești ajung în Europa, noua abordare se concentrează tot mai mult pe gestionarea schimburilor comerciale cu gigantul asiatic. Strategia combină eforturile de a vinde mai multe produse europene în China cu măsuri pentru controlarea fluxului de mărfuri chinezești către Europa.

Strategia amintește de politicile din anii 1980, când Japonia și Coreea de Sud au acceptat să limiteze exporturile de automobile, oțel și produse electronice către Europa și Statele Unite.

UE ar fi interesată în special să vândă Beijingului mai multe produse care nu sunt considerate sensibile, precum produse agricole, dispozitive medicale și automobile.

Această schimbare de strategie este „o reacție la realitate, pentru că știm că multe dintre aceste creșteri bruște ale exporturilor nu sunt generate exclusiv de performanța economică sau de logica pură a pieței”, a recunoscut comisarul european, în condițiile în care subvențiile acordate de statul chinez continuă să distorsioneze concurența.

Limitarea importurilor din China și creșterea indirectă a prețurilor pentru producătorii interni ar putea avea însă consecințe nedorite.

Inflația din zona euro a ajuns la 2,9% în luna iulie, mult peste ținta de 2% a Băncii Centrale Europene, pe fondul războiului din Iran.

Măsurile care ar face importurile chinezești mai scumpe ar putea alimenta noi creșteri ale prețurilor, creând dificultăți suplimentare pentru guvernele europene.

Compromisurile comerciale

Dacă dialogul cu Beijingul nu va produce rezultate, Uniunea Europeană este pregătită să utilizeze pe deplin instrumentele sale de apărare comercială și să își restricționeze piețele, a declarat Šefčovič.

„Lucrăm la propuneri foarte concrete. Să vedem cum vor reacționa partenerii noștri chinezi la ele. Dar dacă pur și simplu nu va exista nicio acțiune, atunci, desigur, ne va fi mult mai dificil să continuăm doar să discutăm despre aceste probleme”, a adăugat el.

Comisia Europeană dorește să îmbunătățească modul în care utilizează măsurile de salvgardare — instrumente comerciale care permit restricționarea temporară a importurilor atunci când o creștere bruscă a acestora amenință producătorii europeni.

UE a utilizat o versiune actualizată a unor astfel de măsuri atunci când a impus, la începutul lunii iulie, tarife asupra oțelului importat, provocând nemulțumirea mai multor parteneri comerciali, în special Brazilia și China.

„Pe de o parte, trebuie să spun că este un instrument foarte eficient. Pe de altă parte, este foarte dur”, a declarat Šefčovič, subliniind că departamentul său analizează în continuare lecțiile cazului oțelului pentru ca viitoarele investigații să fie mai rapide și mai bine calibrate.

Comisarul european pentru comerț a adăugat că Bruxelles-ul lucrează în continuare la dezvoltarea unui „instrument de diversificare”, menit să încurajeze companiile să își procure mărfurile de la furnizori diferiți atunci când există alternative.

Obiectivul este reducerea dependenței Europei de produsele chinezești în industriile strategice.

„Desigur, diversificarea implică costuri”, a declarat Šefčovič, indicând creșterea prețurilor pentru produse sensibile, precum mineralele critice sau tehnologiile verzi.

Totuși, unele companii încep să realizeze că „prețul diversificării este mai mic decât costul unei întreruperi a aprovizionării”, a concluzionat comisarul european.