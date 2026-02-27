Măsura are scopul de a permite efectuarea reparaţiilor necesare la liniile electrice de rezervă ale centralei, relatează The Guardian.

Anunţul a fost făcut de oficiali ruşi, după care AIEA a confirmat că s-a ajuns la un acord local pentru a ajuta echipele de reparaţii să restabilească siguranţa centralei, în timp ce activităţile de deminare din zonă continuă pentru a permite accesul.

Centrala, cea mai mare din Europa, a intrat sub controlul Rusiei la scurt timp după începerea războiului în 2022. În prezent, aceasta nu produce energie electrică şi depinde de surse externe de energie pentru a menţine materialul nuclear la rece şi a evita un accident catastrofal.

Rusia şi Ucraina s-au acuzat reciproc în mod frecvent că pun în pericol siguranţa centralei prin organizarea de atacuri în apropierea acesteia. Potrivit Rusiei, reparaţiile vor dura cel puţin o săptămână.

Conducerea rusă a declarat într-un comunicat că ultimul armistiţiu a fost pus în aplicare cu ajutorul lui Rafael Grossi, şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

Oficialii ruşi au declarat că una dintre liniile electrice externe funcţionează în continuare, iar reparaţiile celeilalte vor dura cel puţin o săptămână. Nivelul radiaţiilor este normal, a declarat conducerea.

Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la această chestiune, menţionează Reuters.

Întrebarea cine ar trebui să controleze şi să opereze imensa centrală este una dintre problemele controversate din cadrul negocierilor de pace mediate de SUA, care se desfăşoară lent şi care urmează să fie reluate la Geneva luna viitoare.

„Trebuie să finalizăm tot ce s-a realizat până acum pentru garanţii reale de securitate şi să pregătim o întâlnire la nivel de lideri. Acesta este formatul care poate rezolva multe probleme. În cele din urmă, liderii sunt cei care decid problemele cheie şi, când vine vorba de Rusia, acest lucru este şi mai relevant decât în alte ţări”, a declarat joi seară preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.