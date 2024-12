Rusia și-a făcut plan de război cu două state. A făcut o listă cu 160 de ținte pe care să le lovească

Armata Rusiei a pregătit liste detaliate cu ținte pentru un potențial război cu Japonia și Coreea de Sud, care includeau centrale nucleare și alte infrastructuri civile, conform unor documente secrete din 2013-2014 consultate de Financial Times .

Planurile de atac, rezumate într-un set de documente militare rusești scurse, acoperă 160 de obiective precum drumuri, poduri și fabrici, selectate ca ținte pentru a opri "regruparea trupelor în zone cu scop operațional". Preocuparea acută a Moscovei față de flancul său estic este evidențiată în documentele prezentate jurnaliștilor de la Financial Times de surse occidentale. Liderii militari ruși se tem că granițele estice ale țării ar fi expuse în cazul unui război cu NATO și vulnerabile la atacuri din partea SUA și aliaților regionali. Documentele provin dintr-un set de 29 de dosare militare secrete rusești, concentrate în mare parte pe instruirea ofițerilor pentru potențiale conflicte la frontiera estică a țării din 2008-2014 și sunt considerate în continuare relevante pentru strategia rusă. FT a raportat anul acesta cum documentele conțin detalii necunoscute anterior despre principiile de operare pentru utilizarea armelor nucleare și prezintă scenarii pentru simularea unei invazii chineze și pentru lovituri în adâncul Europei. Citește și Xi Jinping și-a pus dorința de Anul Nou: Teritoriul pe care vrea să îl anexeze China Asia a devenit esențială în strategia președintelui rus Vladimir Putin privind invazia la scară largă a Ucrainei și poziția sa mai largă față de NATO. Pe lângă dependența sa economică crescută față de China, Moscova a recrutat 12.000 de soldați din Coreea de Nord pentru a lupta în Ucraina, consolidând în schimb Phenianul din punct de vedere economic și militar. După ce a tras o rachetă balistică experimentală asupra Ucrainei în noiembrie, Putin a declarat: "conflictul regional din Ucraina a căpătat elemente de natură globală". William Alberque, un fost oficial NATO pentru controlul armamentului, a spus că, împreună, documentele scurse și recenta desfășurare nord-coreeană au dovedit "o dată pentru totdeauna că teatrele de război european și asiatic sunt direct și inextricabil legate". "Asia nu poate sta deoparte în cazul unui conflict în Europa, și nici Europa nu poate sta pasivă dacă izbucnește războiul în Asia", a spus el. Lista țintelor pentru Japonia și Coreea de Sud se afla într-o prezentare menită să explice capacitățile rachetei de croazieră non-nucleare Kh-101. Experții care au analizat-o pentru FT au spus că a fost distribuită în 2013 sau 2014. Documentul este marcat cu sigla Academiei Forțelor Armate Combinate, o școală de pregătire pentru ofițeri superiori. SUA are forțe semnificative adunate în Coreea de Sud și Japonia. De la invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, ambele țări s-au alăturat coaliției de control al exporturilor condusă de Washington pentru a pune presiune pe mașinăria de război a Kremlinului. Alberque a spus că documentele arată cum Rusia percepe amenințarea din partea aliaților occidentali din Asia, despre care Kremlinul se teme că ar încercui sau ar permite un atac condus de SUA asupra forțelor sale militare din regiune, inclusiv brigăzile de rachete. "Într-o situație în care Rusia ar ataca Estonia pe neașteptate, ar trebui să lovească și forțele SUA și facilitatorii din Japonia și Coreea", a spus el. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Primele 82 de obiective din lista țintelor Rusiei sunt de natură militară, cum ar fi cartierele generale centrale și regionale ale forțelor armate japoneze și sud-coreene, instalații radar, baze aeriene și instalații navale. Restul sunt obiective de infrastructură civilă, inclusiv tuneluri rutiere și feroviare în Japonia, cum ar fi tunelul Kanmon care leagă insulele Honshu și Kyushu. Infrastructura energetică este, de asemenea, o prioritate: lista include 13 centrale electrice, precum complexele nucleare din Tokai, precum și rafinării de combustibil. În Coreea de Sud, principalele ținte civile sunt podurile, dar lista include și obiective industriale precum oțelăriile Pohang și fabricile chimice din Busan. O mare parte din prezentare se referă la modul în care ar putea avea loc un atac ipotetic folosind un baraj de rachete non-nucleare Kh-101. Exemplul ales este Okushiritou, o bază radar japoneză pe o insulă deluroasă din larg. Un diapozitiv, care discută despre un astfel de atac, este ilustrat cu un gif animat al unei explozii mari. Documentele dezvăluie atenția cu care Rusia a selectat lista țintelor. O notă referitoare la două buncăre de comandă și control sud-coreene include estimări ale forței necesare pentru a le penetra apărarea adversă. Listele menționează, de asemenea, alte detalii precum dimensiunea și potențialul de producție al facilităților. Sunt incluse și fotografii ale clădirilor din Okushiritou, făcute din interiorul bazei radar japoneze, împreună cu măsurători precise ale clădirilor și facilităților țintă. Michito Tsuruoka, profesor asociat la Universitatea Keio și fost cercetător la Ministerul Apărării din Japonia, a spus că un conflict cu Rusia reprezintă o provocare deosebită pentru Tokyo, dacă ar fi rezultatul extinderii conflictului din Europa de către Rusia — așa-numita "escaladare orizontală". „Într-un conflict cu Coreea de Nord sau China, Japonia ar primi avertismente timpurii. Am putea avea timp să ne pregătim și să încercăm să luăm măsuri. Dar când vine vorba de o escaladare orizontală din Europa, timpul de avertizare va fi mai scurt pentru Tokyo, iar Japonia ar avea mai puține opțiuni pe cont propriu pentru a preveni conflictul", a spus acesta.

