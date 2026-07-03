Infrastructura critică poloneză ar putea fi ținta unor rachete și drone, sau soldații ruși ar putea traversa granița, intrând pe teritoriul NATO - arată The Telegraph.

Washington-ul a transmis Varșovia mai multe avertismente cu privire la acest complot, au declarat surse apropiate de Karol Nawrocki, președintele polonez, pentru Onet, agenția de știri poloneză care, alături de The Telegraph, este deținută de Axel Springer și face parte din rețeaua Global Reporters Network.

Scopul provocării rusești ar fi escaladarea tensiunilor și forțarea aliaților occidentali să suspende ajutorul acordat Ucrainei. Aceasta ar putea fi lansată în câteva luni.

Sursele din domeniul securității poloneze nu au exclus nici un atac mai convențional, cum ar fi o mică incursiune terestră a soldaților ruși pe flancul estic al NATO.

Potrivit surselor din domeniul securității citate de Onet, scenariile de provocare ar putea include un atac cu drone asupra infrastructurii critice, cum ar fi centralele electrice, sau lovituri aeriene simulate care ar forța Polonia să-și activeze sistemele de apărare aeriană.

O sursă din serviciile de informații poloneze a declarat că, în cel mai extrem scenariu, ar putea avea loc un „atac hibrid în regiunea de frontieră”.

Aceeași sursă a afirmat că este posibilă o incursiune armată la care să participe soldați ruși sau belaruși.

Acest lucru ar putea fi prezentat de Rusia ca o pătrundere accidentală pe teritoriul polonez din cauza unei defecțiuni a sistemului GPS sau ca o misiune de salvare dubioasă pentru recuperarea unui elicopter care a suferit o defecțiune.

Rusia ar miza pe faptul că, în loc să deschidă focul asupra soldaților ruși sau belaruși într-o astfel de situație, Polonia ar fi forțată de SUA să negocieze cu Rusia sau Belarus, în loc să răspundă cu forța, au declarat surse poloneze pentru Onet.

Un scenariu în care rușii s-ar retrage din Polonia ca urmare a acestor negocieri, și nu pentru că ar fi fost forțați să o facă prin mijloace militare, ar fi considerat o victorie din perspectiva Moscovei.

O a doua sursă, un ambasador al unuia dintre aliații Poloniei din cadrul NATO, a confirmat, de asemenea, că o provocare într-unul dintre statele baltice și/sau în Polonia reprezintă un risc serios, la fel cum a făcut-o și o a treia sursă din cadrul Ministerului Apărării polonez.

O a patra sursă din domeniul securității din regiunea baltică a confirmat pentru The Telegraph că astfel de planuri se află în discuție la Moscova. Rusia ar putea apoi să încerce să susțină că provocarea a fost pusă la cale de Ucraina.

Orice atac terestru al Rusiei ar putea fi lansat fie din Kaliningrad, exclava rusă situată la nord de Polonia, care găzduiește arme nucleare, fie din Belarus, la est.

Astfel de metode reprezintă singurele mijloace realiste de care dispune Rusia pentru a pune în scenă o provocare. Deoarece forțele sale sunt angajate în Ucraina, Rusia nu are capacitatea de a purta un război pe scară largă împotriva aliaților NATO.

Recent, comandantul american al forţelor terestre ale NATO din Europa, generalul american Chris Donahue, a declarat că Statele Unite vor fi alături de aliaţii săi europeni în apărarea ţărilor baltice.

„Sunteţi gata să faceţi mai mult şi să treceţi de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi”, a spus el.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, două țări aflate pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia, într-o încercare de a testa coeziunea alianței militare occidentale