Această decizie survine şi pe fondul unor tensiuni legate de istoria celor două ţări în Al Doilea Război Mondial.Polonia a furnizat deja Kievului între zece şi 14 avioane MiG-29 de la începerea invaziei ruse în Ucraina. Varşovia dispune de încă 12 aparate de acest tip şi în decembrie indicase că este pregătită să le cedeze Ucrainei în schimbul tehnologiilor de drone.

''Propusesem o astfel de abordare foarte clară şi cred că şi foarte corectă: MiG-uri în schimbul dronelor'', a declarat luni seară ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pentru postul de televiziune Polsat News.

''La final, ucrainenii au acceptat schimbul, dar nu l-au pus în operă, aşadar nu va exista niciun MiG pentru Ucraina şi nu vor exista drone şi capacităţi legate de drone pentru Polonia'', a explicat el.

Relaţiile între Varşovia şi Kiev s-au răcit din nou la finalul lunii mai, în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis să dea unei unităţi militare numele Armatei Insurecţionale Ucrainene (UPA), o organizaţie naţionalistă fondată în 1942 şi considerată în Polonia vinovată pentru moartea a peste 100.000 de polonezi.

Drept reacţie, preşedintele polonez Karol Nawrocki a anunţat săptămâna trecută retragerea celei mai înalte distincţii a statului polonez, Ordinul Vulturul Alb, ce îi fusese acordată lui Zelenski.Polonia continuă să servească drept placă turnantă pentru o mare parte a livrărilor de ajutor militar şi umanitar pentru Kiev.

Varşovia, care de mulţi ani îşi modernizează armata, şi-a reînnoit deja flota aeriană prin înlocuirea avioanelor sale învechite, de producţie sovietică, cu aparate americane F-16 şi sud-coreene FA-50 şi este în aşteptarea a 32 de avioane F-35 deja comandate la Washington.