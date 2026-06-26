Surse occidentale se tem, de asemenea, că există riscul unei escaladări, în condițiile în care Kremlinul se confruntă cu presiuni tot mai mari din cauza campaniei Ucrainei de atacuri cu rază lungă asupra unor ținte din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului.

Luni, serviciile de informații din Letonia au transmis: „Observăm indicii că Rusia pregătește provocări militare împotriva statelor baltice sau a Poloniei”. Totuși, acestea apreciază că nu ar fi vorba despre un atac militar de amploare.

O sursă politică de rang înalt dintr-un al doilea stat membru NATO a făcut o declarație similară săptămâna trecută. Potrivit acesteia, „există informații” că Vladimir Putin „pregătește ceva împotriva statelor baltice”.

Sursa a afirmat că liderul rus ar putea fi dispus să testeze disponibilitatea Statelor Unite de a apăra unele dintre cele mai mici state membre NATO – Estonia, Letonia și Lituania – într-o încercare disperată de „a arunca zarurile”, în contextul dificultăților întâmpinate de Rusia în războiul din Ucraina.

Serviciile de informații letone apreciază că Rusia nu este capabilă să deschidă un al doilea front, însă ia în calcul „atacuri hibride, precum lovituri cu rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită un mesaj: încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile probleme”.

Deși avertismentele par să fie legate între ele, informațiile de sprijin sunt limitate, spre deosebire de avertismentele detaliate publicate de CIA și MI6 înaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, din februarie 2022.

Aceste avertismente apar într-un moment în care ofensiva Rusiei în Ucraina a încetinit, ceea ce ridică întrebări dacă Kremlinul ar putea recurge la strategii alternative pentru a ieși din impas sau pentru a schimba dinamica războiului în favoarea sa.

Keir Giles, expert în Rusia la centrul de analiză Chatham House, a declarat: „Moscova va căuta modalități de a perturba tendința actuală, fie printr-o escaladare pe orizontală (extinderea conflictului către alte țări), fie prin acțiuni desfășurate în altă parte. Nu ar trebui să ne așteptăm ca Rusia să accepte pasiv înfrângerea.”

Slăbiciunea relativă a Rusiei a fost evidențiată și în această săptămână, când stațiile de retransmisie a dronelor din Belarus au încetat să funcționeze după ce Ucraina a amenințat că le va ataca. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acordase Belarusului un ultimatum de o săptămână vinerea trecută, afirmând că aceste echipamente facilitează atacurile rusești asupra Ucrainei.

Un canal de Telegram a relatat că autoritățile belaruse din regiunile Brest și Gomel au cerut operatorilor de telefonie mobilă să demonteze releele de retransmisie, motivând că acestea perturbă zonele de cuibărit ale cocoșului de munte.