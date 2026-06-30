Astfel, Władysław Kosiniak-Kamysz (foto articol), care este și viceprim-ministru al Poloniei, a afirmat că Ucraina se va confrunta cu obstacole semnificative în calea integrării europene dacă va continua să utilizeze Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și Armata Insurgentă Ucraineană (UPA) ca entități simbolice naționale. El a subliniat că Polonia va adopta o poziție fermă și va cere Ucrainei să înceteze omagierea liderilor mișcării naționaliste ucrainene, potrivit Ukrainska Pravda.

OUN a fost o formațiune politică naționalistă ucraineană, UPA a fost aripa sa militară, implicată în rezistența armată, iar Stepan Bandera a fost un lider naționalist ucrainean adesea criticat în Polonia pentru acțiunile sale extremiste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, mai scrie sursa citată.

El a afirmat că fiecare țară care dorește să adere la UE trebuie să îndeplinească cerințe stricte, inclusiv cele legate de memoria istorică. În opinia sa, este inacceptabil ca cooperarea europeană să se bazeze pe respectul față de persoane sau mișcări care provoacă suferință, stârnesc opoziție sau răspândesc informații false despre statele membre vecine ale UE.

„În UE, nu îi putem pune pe un piedestal pe cei care subminează cooperarea europeană. Cu Bandera, Ucraina nu va adera la Uniunea Europeană”, a spus Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz a mai afirmat că Polonia va lua propria decizie cu privire la extinderea UE și că nimeni nu îi va dicta cum ar trebui să voteze în această chestiune.

„Nimeni nu ne va spune cum ar trebui să votăm cu privire la aderarea vreunei țări la UE”, a subliniat el.

Viceprim-ministrul a fost de acord și cu sugestia intervievatorului potrivit căreia ar exista, se pare, forțe politice la Kiev care, de fapt, nu doresc ca Ucraina să adere la UE.