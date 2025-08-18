Rusia cere un schimb de 31 de deținuți civili cu Ucraina. Tatiana Moskalkova va avea o întâlnire oficială pentru discuții

Stiri externe
18-08-2025 | 16:04
Tatiana Moskalkova
Getty

Comisarul rus însărcinat cu drepturile omului, Tatiana Moskalkova, anunţă luni că Moscova este pregătită să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei în schimbul aceluiaşi număr de deţinuţi ruşi.

autor
Sabrina Saghin

Tatiana Moskalkova anunţă că 31 de civili originari din regiunea rusă Kursk, în care ucrainenii au desfăşurat o incursiune în urmă cu un an, sunt în continuare deţinuţi în Ucraina.

Ea anunţă că urmează să se întâlnească în curând cu omologul său rus Dmitri Lubineţ.

Rusia a ucis un copil de 2 ani cu o rachetă

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, ucigând mai mulți oameni, printre care un copil de 2 ani, în timp ce solicită „garanții de securitate” egale cu ale Ucrainei.

Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.

Citește și
razboi, ucraina, donbas
Politolog german: Dacă Rusia primește întregul Donbas, Ucraina este în pericol total

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, detinuti,

Dată publicare: 18-08-2025 15:55

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
Emmanuel Macron avertizează: Putin vrea capitularea Ucrainei. Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine
Stiri externe
Emmanuel Macron avertizează: Putin vrea capitularea Ucrainei. Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.

Politolog german: Dacă Rusia primește întregul Donbas, Ucraina este în pericol total
Stiri externe
Politolog german: Dacă Rusia primește întregul Donbas, Ucraina este în pericol total

Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa.

Bilanţul exploziei produse la o uzină din Rusia a crescut la 20 de morţi. 134 de persoane au fost rănite
Stiri externe
Bilanţul exploziei produse la o uzină din Rusia a crescut la 20 de morţi. 134 de persoane au fost rănite

Bilanţul exploziei produse săptămână trecută la o uzină din regiunea rusă Riazan a crescut la cel puţin 20 de morţi şi 134 de persoane rănite, au anunţat luni serviciile de urgenţă locale, relatează Reuters.  

Recomandări
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate „în stilul” NATO
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate „în stilul” NATO

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Stiri Politice
USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că banii pentru investiții de care vorbesc liderii PSD, de fapt, nu au existat niciodată.  

Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii
Stiri actuale
Reforma Romsilva, criticată de sindicaliști. Proiectul are „erori de ordin juridic şi administrativ”, acuză silvicultorii

Federaţia Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva. Sindicaliștii consideră că proiectul are „numeroase erori de ordin juridic şi administrativ” și sunt gata să proitesteze în fața Ministerului Mediului.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 18 august 2025, cu Neti Sandu. Previziuni pentru toate zodiile
2 desen rus
DW
Stiri externe
Germania suspendă vizele pentru rușii care fug de Putin. Unul dintre ei a făcut închisoare pentru un desen al copilului său
3 pensionari
Shutterstock
Stiri Diverse
Un pensionar din China a vrut să divorțeze pentru o iubită virtuală generată de AI
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 August 2025

44:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12