Rusia cere un schimb de 31 de deținuți civili cu Ucraina. Tatiana Moskalkova va avea o întâlnire oficială pentru discuții

Comisarul rus însărcinat cu drepturile omului, Tatiana Moskalkova, anunţă luni că Moscova este pregătită să predea 31 de deţinuţi civili Ucrainei în schimbul aceluiaşi număr de deţinuţi ruşi.

Tatiana Moskalkova anunţă că 31 de civili originari din regiunea rusă Kursk, în care ucrainenii au desfăşurat o incursiune în urmă cu un an, sunt în continuare deţinuţi în Ucraina.

Ea anunţă că urmează să se întâlnească în curând cu omologul său rus Dmitri Lubineţ.

Rusia a ucis un copil de 2 ani cu o rachetă

Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, ucigând mai mulți oameni, printre care un copil de 2 ani, în timp ce solicită „garanții de securitate” egale cu ale Ucrainei.

Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv a dus la moartea a trei persoane, printre care un copil mic, şi rănirea a 17 persoane, au anunţat luni autorităţile ucrainene, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra Kievului să încheie rapid un acord pentru a pune capăt războiului declanşat de Moscova.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













