Finlanda a confiscat o navă din Rusia, suspectată de implicare în sabotajul cablurilor din Marea Baltică

Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii care leagă Helsinki de Estonia şi care traversează Golful Finlandei, zonă afectată de incidente similare în ultimii ani.

Nava de marfă confiscată, „Fitburg”, se îndrepta din portul rus Sankt Petersburg către Israel în momentul incidentului, a declarat autoritatea finlandeză de pază a frontierelor într-o conferinţă de presă susţinută la Helsinki.

„În acest moment, suspectăm o perturbare gravă a telecomunicaţiilor, precum şi sabotaj agravat şi tentativă de sabotaj agravat”, a declarat reporterilor şeful poliţiei din Helsinki, Jari Liukku.

Vasul „Fitburg” trăgea ancora din mare şi a fost direcţionat către apele teritoriale finlandeze, au declarat poliţia şi poliţia de frontieră finlandeză. Cablul avariat aparţinea grupului finlandez de telecomunicaţii Elisa.

Cei 14 membri ai echipajului navei „Fitburg” erau din Rusia, Georgia, Kazahstan şi Azerbaidjan şi au fost reţinuţi de poliţia finlandeză, au declarat anchetatorii.

Vasul naviga sub pavilionul Saint Vincent şi Grenadine.

Conform datelor LSEG, proprietarul navei este Fitburg Shipping Company Ltd, iar administratorul este Albros Shipping and Trading Ltd.

Reuters precizează că nu a reuşit să contacteze telefonic niciuna dintre aceste companii.

Președintele Estoniei: „Sperăm să nu fie deliberat”

Pe de altă parte, Ministerul Justiţiei din Estonia a declarat că un al doilea cablu de telecomunicaţii care leagă această ţară de Finlanda a suferit, de asemenea, o întrerupere miercuri. Nu a fost clar imediat dacă cablul, aparţinând companiei suedeze Arelion, era paralel cu cel al grupului Elisa.

Un purtător de cuvânt al Arelion a confirmat că se confruntă cu o întrerupere.

„Sunt îngrijorat de pagubele raportate... Sper că nu a fost un act deliberat, dar ancheta va clarifica acest lucru”, a declarat preşedintele Estoniei, Alar Karis, pe X.

Comisia Europeană a monitorizat îndeaproape incidentul, a scris comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pe X.

În decembrie 2024, Finlanda a abordat petrolierul Eagle S, având legături cu Rusia, despre care anchetatorii au spus că a avariat un cablu electric şi mai multe legături de telecomunicaţii în Marea Baltică, trăgând ancora.

În octombrie, un tribunal finlandez a respins un dosar penal împotriva căpitanului Eagle S şi a altor membri ai echipajului, hotărând că procurorii nu au reuşit să dovedească intenţia şi că orice presupusă neglijenţă trebuie urmărită de statul de pavilion al navei sau de ţările de origine ale echipajului.

Îngrijorare

În Europa creşte îngrijorarea cu privire la ceea ce oficialii consideră a fi o creştere a ameninţărilor hibride din partea Rusiei de la declanşarea războiului în Ucraina, lucru negat de Moscova.

La începutul acestei luni, comandantul militar suprem al NATO a declarat că alianţa trebuie să fie pregătită să răspundă la acest tip de ameninţări pentru a-şi apăra teritoriul.

Ameninţările hibride se referă atât la tactici militare, cât şi la tactici non-militare menite să submineze securitatea adversarului. Acestea pot include atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotarea infrastructurii cheie şi utilizarea dronelor sau a grupurilor armate paramilitare.

Opt state NATO au ieşire la Marea Baltică, care se învecinează şi cu Rusia. De când Rusia a invadat Ucraina în 2022, acestea se află în stare de alertă maximă după o serie de întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicaţii şi conductelor de gaz care se întind de-a lungul fundului marin relativ puţin adânc.

NATO şi-a întărit prezenţa în Marea Baltică cu fregate, avioane şi drone navale în ultimii ani.

„Rămânem în contact cu autorităţile finlandeze, prin schimbul de informaţii, prin intermediul centrului de transport maritim al NATO situat la Comandamentul Maritim Aliat din Northwood, Marea Britanie”, a declarat un oficial al alianţei militare.

