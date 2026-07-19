În imagini se vede cum o persoană lasă un rucsac în fața complexului în care se afla apartamentul de lux al milionarului ucrainean.

La scurt timp, un bărbat, o femeie și un copil se apropie de intrare și apoi bomba explodează.

În atacul din 29 iunie au fost răniți milionarul ucrainean, partenera lui și fiul minor.

O ucraineancă în vârstă de 39 de ani, suspectată că a plasat bomba artizanală, a fost găsită moartă, împușcată în cap, lângă Kiev la câteva zile după atentat.

Potrivit procurorului general al Ucrainei, aceste imagini recuperate de anchetatori "reprezintă una dintre probele cheie pe care suspecții încercaseră să le distrugă".