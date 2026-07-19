Volodimir Zelenski a justificat loviturile, spunând că acele clădiri erau folosite pentru „aprovizionarea cu componente aflate sub sancțiuni, utilizate la producerea dronelor, precum și cu echipamente de navigație".

Imaginile postate pe Telegram și alte rețele sociale au surprins incendii de amploare după atacuri la două centre logistice majore ale Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Unul era în orașul Elektrostal, lângă Moscova, celălalt în Kotovsk, regiunea Tambov.

”La naiba... Ce nebunie!”.

Svetlana Petrenko, Russian Investigative Committee: ”Rapoartele preliminare indică faptul că, în urma atacurilor teroriste, au existat civili uciși și răniți. Vor fi dispuse expertize criminalistice pe baza fragmentelor de drone recuperate și a altor probe materiale”.

Alexander Cheremisin: ”Eram pe punctul de a-i lăsa pe oameni să iasă, dar i-am trimis înapoi înăuntru pentru că au început bombardamente chiar lângă ieșirea de incendiu. Exploziile se apropiau. După ce i-am adăpostit din nou în clădire, a urmat impactul. Suflul exploziei a spulberat ușile și geamurile, iar toți cei aflați în apropiere au fost loviți”.

Președintele Ucrainei a confirmat atacarea celor două depozite.

Ținte lovite și în Marea Azov, Marea Neagră și Crimeea anexată

”În special, ca răspuns la atacurile rusești asupra infrastructurii noastre civile, precum și asupra orașelor și comunităților noastre, au fost lovite două centre logistice majore – situate la peste 500 și, respectiv, aproape 700 de kilometri de linia frontului" - a scris Volodimir Zelenski în mesajul său, pe X.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: ”Sunt elemente ale logisticii ruse, inclusiv depozite care furnizau echipamente pentru război: sisteme de navigație, componente pentru producția de drone și alte materiale destinate armatei ruse”.

Și a mai oferit un motiv - agresorul le-a folosit pentru a furniza componente supuse sancțiunilor, destinate producției de drone și echipamentelor de navigație. Zelenski a mai anunțat și lovirea unor ținte în Marea Azov, Marea Neagră și Crimeea anexată de Rusia.

Pe de alta parte, primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.