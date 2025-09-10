Parlamentul European condamnă oficial „încercările de ingerință ale Rusiei” înainte de alegerile parlamentare din R. Moldova

10-09-2025 | 17:04
vladimir putin republica moldova
Colaj foto Profimedia

Parlamentul European condamnă încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova.

Cristian Matei

Într-o rezoluție care a fost adoptată miercuri, deputații critică intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie.

Textul, adoptat miercuri cu 490 de voturi pentru, 65 împotrivă și 86 abțineri, subliniază că încercările repetate ale Moscovei de a interveni în procesele democratice ale Republicii Moldova ”vizează în mod clar să destabilizeze această țară și să o întoarcă de la calea democrației, făcând-o să își revoce deciziile suverane, mai cu seamă cele legate de viitoarea aderare la UE”.

Eurodeputații salută ”angajamentul exemplar” al Republicii Moldova față de reformele legate de aderarea la UE și progresele constante înregistrate în acest sens, în pofida provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului.

De asemenea, europarlamentarii își reafirmă ”sprijinul de neclintit” pentru perspectivele Republicii Moldova de aderare la UE și îndeamnă Consiliul să deschidă rapid negocierile de aderare cu clusterul 1 (elemente fundamentale), ca recunoaștere a progreselor substanțiale înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor esențiale.

Intensificarea comunicării strategice pentru a combate discursurile false

Deputații subliniază că viitoarele alegeri parlamentare sunt menite să determine consolidarea democratică a Republicii Moldova și progresele înregistrate în direcția aderării la UE si doresc ca UE să sprijine în continuare țara în asigurarea unui vot liber, corect și transparent.

Potrivit unui comunicat de presă, Parlamentul îndeamnă autoritățile naționale, societatea civilă și UE să își îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a contracara discursurile false promovate de Rusia. În plus, deputații iau act de contribuția importantă a organizațiilor societății civile la combaterea dezinformării și a ”influenței răuvoitoare exercitate de actorii politici care se opun reformelor și de agenții Rusiei”.

Rezoluția Parlamentului European afirmă că reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție și lupta împotriva corupției ”sunt esențiale, atât pentru reziliența Republicii Moldova împotriva ingerințelor străine și a amenințărilor hibride, cât și pentru succesul reformelor democratice și al celor legate de aderarea la UE”.

Textul recunoaște, de asemenea, eforturile Republicii Moldova ”de a construi un sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și profesionist”.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Republica Moldova, alegeri, parlamentul european,

Dată publicare: 10-09-2025 16:22

