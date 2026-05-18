Xi Jinping se pregăteşte să-l primească pe Vladimir Putin în China. Cooperarea dintre cele două state s-a „adâncit”

Vizita lui Putin la Beijing este programată să aibă loc marţi şi miercuri.

Cooperarea bilaterală dintre Rusia şi China s-a „adâncit şi consolidat continuu”, anul acesta marcând cea de-a 30-a aniversare a parteneriatului strategic dintre cele două ţări, a declarat liderul chinez, Xi Jinping, potrivit presei de stat chineze.

Un articol publicat luni în oficiosul de limbă engleză Global Times subliniază că vizitele preşedinţilor SUA şi Rusiei arată că Beijingul „se impune rapid ca punct focal al diplomaţiei globale”.

„Aceste vizite succesive au stârnit o atenţie largă, analiştii remarcând că este extrem de rar în era post-Război Rece ca o ţară să găzduiască liderii SUA şi Rusiei unul după altul în decursul unei săptămâni”, a menţionat Global Times.

Relaţia aprofundată a Chinei cu Rusia a constituit un motiv de îngrijorare în Occident, în special de când Moscova a lansat invazia pe scară largă din Ucraina, în 2022.

Sprijinul economic şi diplomatic acordat de China Rusiei de atunci a contribuit la menţinerea conflictului, potrivit diplomaţilor şi analiştilor occidentali. Cei doi s-au întâlnit de peste 40 de ori, depăşind cu mult întâlnirile lui Xi cu liderii occidentali.

Comerţul bilateral dintre China şi Rusia a atins niveluri record începând din 2022, China achiziţionând peste un sfert din exporturile Rusiei. Achiziţiile masive de ţiţei rusesc de către China au adus Moscovei venituri de sute de miliarde de dolari pentru a-şi finanţa războiul din Ucraina.

Beijingul a cumpărat combustibili fosili ruşi în valoare de peste 367 de miliarde de dolari de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit datelor colectate de Centrul de Cercetare pentru Energie şi Aer Curat.

Achiziţiile au susţinut securitatea energetică a Chinei, care a devenit deosebit de importantă de când criza din Orientul Mijlociu a oprit transportul de petrol prin strâmtoarea Ormuz.

Ucraina și Rusia, marginale în discuțiile SUA-China

Nici războiul din Ucraina, nici relaţia sino-rusă nu au părut să ocupe un loc important în discuţiile lui Trump cu Xi de săptămâna trecută. Declaraţia chineză privind întâlnirea bilaterală principală a făcut o scurtă referire la „criza din Ucraina”, în timp ce declaraţia SUA nu a menţionat-o deloc.



