Noile reglementări ar afecta firmele din domenii cheie, cum ar fi industria chimică şi producătoare de maşini, afirmă două surse ale ziarului informate despre subiect.

Legislaţia în lucru ar urma să limiteze la 30-40% cota fiecărui furnizor, iar restul achiziţiilor vor trebui făcute de la cel puţin trei furnizori diferiţi, care nu trebuie să fie din aceeaşi ţară.

Reuters menţionează în context restricţionarea de către Beijing a procesării multor minerale, uneori şi reducerea exporturilor, precum şi controlul preţurilor pentru a submina eforturile unor ţări de a-şi diversifica sursele de materii prime pentru semiconductori, pentru vehiculele electrice şi pentru armamentul avansat - toate acestea, cu scopul de a asigura Chinei pârghii de presiune.

Comisarul european pentru comerţ Maros Sefcovic pregăteşte o serie de taxe vamale de penalizare pentru produsele chimice şi maşinile-unelte chineze, ca măsură pentru reducerea deficitului comercial al UE în relaţia cu China, care se ridică la un miliard de dolari pe zi, şi pentru a izola companiile de "transformarea comerţului într-o armă", arată articolul citat.

Luna trecută, Sefcovic a semnat un memorandum de înţelegere cu secretarul de stat american Marco Rubio privind un parteneriat pentru producţia şi asigurarea aprovizionării cu minerale vitale, în vederea slăbirii controlului chinez asupra materiilor prime esenţiale pentru producţia de înaltă tehnologie.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta informaţiile din Financial Times. Potrivit acestora, planurile în fază incipientă vor fi prezentate la reuniunea Comisiei din 29 mai, dedicată Chinei, şi ar putea fi susţinute spre sfârşitul lui iunie de liderii din UE.