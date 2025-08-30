Maria Zaharova, reacție jignitoare la adresa Germaniei: ”Ar trebui analizat de medicii psihiatri”

30-08-2025 | 17:17
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MInisterului rus de Externe
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova a avut o reacție nervoasă la adresa Germaniei, după ce cancelarul Friedrich Merz a acuzat puterea de la Moscova că destabilizează țara sa prin manipulări online.

Cristian Matei

Declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, potrivit cărora Rusia se amestecă în afacerile interne ale Germaniei prin intermediul rețelelor sociale, reprezintă ”un caz pentru medicii psihiatri”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, agenția oficială de știri a Rusiei, care este controlată de administrația lui Vladimir Putin.

„Cred că este ceva ce ar trebui analizat de psihiatri: Germania înarmează de trei ani regimul neonazist de la Kiev cu arme, inclusiv echipament militar greu, iar acum brusc se îngrijorează din cauza rețelelor sociale”, a spus Zaharova.

„Suntem deja în conflict cu Rusia”. Merz afirmă că Putin destabilizează Germania

Cancelarul german Friedrich Merz a denunțat pe 29 august atacurile Rusiei asupra infrastructurii Germaniei și încercările de a submina stabilitatea socială și opinia publică a țării.

„(Președintele rus Vladimir) Putin destabilizează o mare parte a țării noastre. Suntem deja în conflict cu Rusia.”, a declarat Merz pentru publicația franceză La Chaine Info, potrivit Kyiv Independent.

merz trump
Cancelarul Merz, despre eforturile conjugate pentru un acord de pace în Ucraina: „am parcurs, poate, primii 200 de metri”

Liderii occidentali au acuzat în repetate rânduri Moscova de operațiuni hibride și atacuri de sabotaj pe continentul european, vizând țările care susțin Ucraina.

Cu toții sperăm că într-o zi rușii și noi vom fi buni vecini. Dar astăzi, din păcate, suntem foarte, foarte departe de asta”, a continuat liderul german, adăugând că Putin dorește „restaurarea Uniunii Sovietice”.

De la preluarea mandatului în luna mai, Merz a intensificat sprijinul militar german pentru Ucraina și a adoptat o poziție mai dură față de liderul rus.

În ciuda promisiunilor sale anterioare, cancelarul a amânat trimiterea unor echipamente militare cheie, dintre care cele mai cunoscute sunt rachetele Taurus.

La începutul acestei săptămâni, New York Times și publicația germană WirtschaftsWoche au raportat îngrijorări crescânde cu privire la zborurile suspecte ale dronelor rusești deasupra rutelor de transport ale armelor americane în Germania.

Oficialii citați de mass-media au prezentat zborurile ca fiind spionaj al armelor occidentale care se îndreptau spre Ucraina și posibile pregătiri pentru alte operațiuni de sabotaj în Europa.

Rusia este suspectată că se află în spatele atacurilor incendiare din Polonia, Lituania și alte țări, sabotarea infrastructurii subacvatice din Marea Baltică și expedierea de colete incendiare în țările europene.

Sursa: TASS/Kyiv Independent

Etichete: Rusia, germania, maria zaharova, Friedrich Merz,

Dată publicare: 30-08-2025 17:17

