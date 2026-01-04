Rubio: „Venezuela nu este Libia, Irak sau Afganistan. Misiunea noastră aici este foarte diferită". Despre ce ar fi vorba

SUA vor conlucra cu responsabilii venezueleni în funcţie "dacă aceştia vor lua decizii bune", a declarat şeful diplomaţiei americane Marco Rubio. Totodată, Washingtonul îşi va păstra mijloacele de presiune asupra ţării, în special embargoul petrolier.

"Dacă ei nu vor lua decizii bune, SUA îşi vor păstra numeroase pârghii de influenţă pentru a garanta apărarea intereselor noastre, în special embargoul petrolier. Prin urmare, vom analiza, pe viitor, tot ceea ce ei fac", a declarat Rubio cu privire la guvernul venezuelean, în timpul unui interviu pentru canalul CBS.

Marco Rubio a temperat totodată declaraţiile făcute sâmbătă de preşedintele american Donald Trump, conform cărora SUA "vor conduce" Venezuela şi nu vor ezita să desfăşoare trupe în această ţară "dacă va fi necesar".

Chiar dacă Donald Trump nu poate exclude public toate opţiunile şi nici pe cea a unei desfăşurări de trupe, "nu asta vedeţi voi acum", a spus Rubio. "Ceea ce vedeţi voi acum este un embargo petrolier care ne permite să exercităm o influenţă considerabilă asupra urmării evenimentelor", a afirmat şeful diplomaţiei americane.

În urma unei operaţiuni spectaculoase, trupele americane l-au capturat şi scos sâmbătă din Venezuela pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, care se află deja la închisoare la New York şi urmează să compară în faţa justiţiei americane pentru "narcoterorism".

Întrebat cu privire la vicepreşedinta Delcy Rodriguez - căreia Curtea Supremă a Venezuelei i-a încredinţat puterea interimară - şeful diplomaţiei americane a declarat că Washingtonul va analiza acţiunile sale şi ale altor responsabili încă în funcţie şi "va vedea ce se va întâmpla".

"Diferenţa" faţă de Nicolas Maduro este că "persoana care era la conducere (...) era cineva cu care nu se putea conlucra" şi care "nu-şi respecta acordurile", a adăugat Marco Rubio.

Întrebat dacă SUA o vor susţine pe Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace şi figură marcantă a opoziţiei sau pe Edmundo Gonzalez Urrutia, candidat al opoziţiei în alegerile prezidenţiale din 2024, Marco Rubio a evitat să dea un răspuns exact, afirmând că SUA nu se pot implica în gestiunea politică a unor ţări terţe.

Venezuela nu este "Libia, Irak sau Afganistan". "Misiunea noastră aici este foarte diferită", a spus Marco Rubio. "Noi luptăm (aici) împotriva a ceea ce constituie o ameninţare la adresa intereselor americane", a subliniat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













