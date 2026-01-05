Mesaje dure de la Washington după capturarea lui Maduro. Donald Trump, cu ochii pe aliații Venezuelei

Ca și cum incursiunea-fulger din Venezuela și capturarea președintelui contestat al acestei țări nu au bulversat suficient întreaga lume, Donald Trump face un pas mai departe.

Amenință și alte state cu intervenții similare, menite să rezolve diverse aspecte ce nu-i sunt pe plac liderului de la Casa Albă. Trump a avertizat Columbia, Mexicul și Cuba, dar și Groenlanda ori Iranul sunt în gândurile sale, bine-intenționate, zice el.

În avionul care l-a adus la Washington, Donald Trump a lansat o salvă interminabilă de avertismente și pentru alte țări din regiune...

Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: „Cuba pare că e gata să cadă. Cuba nu mai are niciun venit. Toate veniturile cubanezilor veneau din Venezuela, care le furniza petrol. Acum nu mai primesc nimic”.

Reporter: „Plănuiți acțiuni și în Cuba?”

Donald Trump: „Cred că o să cadă de la sine. Nu cred că e nevoie să facem noi ceva. V-ați uitat vreodată la lupte în ring?”

Reporter: „Da”.

Donald Trump: „Pare că deja i se numără colapsul (n.r. Cubei)”.

Amenințările la adresa Havanei au început încă de sâmbătă, cu declarația făcută de secretarul de stat Marco Rubio, ai cărui părinți – care și-au câștigat traiul ca barman și menajeră în Florida – au fugit din Cuba în anii ’50.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Cuba este un dezastru. E condusă de senili incompetenți. Nu are economie, este în colaps. Dacă aș face parte din guvernul de la Havana, aș fi un pic îngrijorat”.

Până una-alta, Columbia, condusă de un președinte de stânga, a fost următoarea țintă a tiradei liderului american.

Donald Trump: „Columbia este foarte bolnavă, de asemenea, condusă de un om bolnav (n.r. președintele Gustavo Petro), căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite. Și nu va mai face asta pentru mult timp, vă spun eu”.

Reporter: „Vreți să spuneți că va exista o operațiune și în Columbia?”

Donald Trump: „Mie îmi sună bine”.

Liderul columbian nu doar că a respins acuzațiile, ci a contracarat cu o aluzie malițioasă la apropiații infractorului sexual Jeffrey Epstein, din anturajul căruia a făcut parte și președintele american.

Donald Trump încă își dorește Groenlanda

Doar că Trump nu s-a limitat numai la Columbia.

Donald Trump: „Apropo, trebuie să facem ceva și cu Mexicul. Trebuie să-și bage mințile-n cap, pentru că valurile de migranți ilegali trec prin Mexic. Trebuie făcut ceva. Mi-ar plăcea să rezolve mexicanii problema, ar fi capabili. Din păcate, cartelurile traficanților de droguri sunt foarte puternice în Mexic”.

Christopher Sabatini, expert: „Este un semnal de alarmă în întreaga regiune, pentru cele 33 de țări ale Americii Latine: «Hei, dacă deveniți o țintă a campaniei de dezinformare a lui Donald Trump, o pățiți!». Să o spunem pe șleau: Maduro nu a fost nici pe departe un sfânt, era corupt, tiran, a încălcat drepturile omului în mod sângeros. Dar adevărul e că a intrat în vizorul administrației Trump din cauza numărului mare de refugiați și imigranți venezueleni ajunși în SUA”.

Planurile administrației Trump nu se mărginesc însă la America Latină. Katie Miller, soția unuia dintre consilierii prezidențiali, Stephen Miller, a postat o hartă a Groenlandei acoperită de steagul american, adăugând mesajul criptic „în curând”.

Donald Trump: „Avem nevoie de Groenlanda din motive de securitate. Are poziție strategică și, în momentul de față, insula e înconjurată de vase rusești și chinezești. Danemarca nu o poate apăra. Danemarca a sporit securitatea pe insulă prin faptul că a mai dus acolo o sanie trasă de câini. Și Uniunea Europeană e conștientă că Groenlanda trebuie să fie a noastră. Ne vom face griji cu privire la Groenlanda peste două luni. Vorbim de Groenlanda peste 20 de zile”.

Șefa guvernului danez i-a cerut lui Trump să înceteze cu amenințările. Mette Frederiksen a amintit că Danemarca și, prin urmare, Groenlanda este membră NATO și este acoperită de garanția de securitate a alianței.

Washingtonul cu ochii pe Iran

Donald Trump n-a uitat nici de Iran, unde este în toi o amplă mișcare de protest, izbucnită pe 28 decembrie din cauza inflației colosale. Forțele de securitate au ucis deja zeci de protestatari.

Reporter: „În Iran sunt protestatari uciși. Ați declarat că avem armele încărcate, gata de acțiune. În ce condiții ar interveni SUA?”

Donald Trump: „Urmărim acest lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, așa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviți dur de către Statele Unite”.

La rândul lor, analiștii atrag atenția că intervenția americană din Venezuela s-ar putea dovedi molipsitoare.

John Sawers, fost șef al MI6: „Pe termen lung, acțiunea SUA (n.r. din Venezuela) dă permisiunea rușilor și chinezilor să facă și ei uz de forță în propriile vecinătăți”.

În acest context, comentatorilor nu le-a scăpat faptul că Trump a lansat o săgeată otrăvită și către Kremlin, sugerând că, dacă Rusia ar fi avut o armată la fel de bună ca cea americană, termina rapid treaba din Ucraina.

