Cu toate acestea, multe dintre aceleași țări sunt tentate să exploateze rezervele de petrol și gaze aflate în subsolul lor. Instabilitatea geopolitică în creștere — în special războiul din Iran — determină guvernele să caute alternative la importurile de energie, pentru a-și proteja economiile, scrie Politico.

Pentru majoritatea, soluția rămâne accelerarea energiei curate, precum solară și eoliană. Însă statele care dețin resurse fosile analizează și extinderea forajelor.

Acest lucru creează tensiuni la prima conferință globală dedicată renunțării la combustibili fosili, desfășurată timp de șase zile în orașul portuar Santa Marta din Columbia.

De exemplu, Danemarca analizează prelungirea licențelor pentru petrol și gaze, Germania vrea să crească producția de gaze, iar Olanda are planuri similare. În Marea Britanie există presiuni pentru aprobarea unor noi exploatări în Marea Nordului.

„Europa trebuie să se bazeze pe propriile forțe”, a declarat ministrul danez al industriei, Morten Bødskov, subliniind nevoia de investiții masive atât în energie verde, cât și în resurse care să mențină producția până la finalizarea tranziției.

Experții spun că tranziția energetică rămâne dificilă chiar și pentru țările aflate în fruntea acestui proces.

Situația nu este limitată la Europa. În Mexic, președinta Claudia Sheinbaum, fost om de știință în domeniul climei, și-a reconsiderat opoziția față de fracturarea hidraulică (fracking), pentru a reduce dependența energetică de SUA.

„Ani de zile am spus nu frackingului. Dar, privind noile tehnologii și dependența energetică a țării, cel mai rău lucru ar fi să spunem pur și simplu nu”, a declarat ea.

Guvernele susțin că exploatarea internă a combustibililor fosili este doar o soluție temporară, în contextul crizei.

Criticii avertizează însă că astfel de măsuri nu vor reduce prețurile pe termen scurt, dar vor crește poluarea și temperaturile globale pe termen lung.

„Acesta este momentul ca statele care tratează serios criza climatică să renunțe la combustibilii fosili. Avem deja mai mult petrol și gaze decât este sigur să folosim. O parte trebuie să rămână în pământ”, a declarat Tessa Khan, director al organizației Uplift.