În urmă cu câteva ore, ministrul iranian de Externe s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu președintele rus Vladimir Putin. Tot el a spus că americanii i-au transmis semnale că sunt gata de noi negocieri.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi e în plină ofensivă diplomatică. După discuții în Pakistan și Oman, oficialul iranian s-a întâlnit la Sankt Petersburg cu președintele rus Vladimir Putin.

Șeful diplomației de la Teheran i-a transmis liderului de la Kremlin că, în confruntarea cu America, Iranul s-a dovedit a fi o țară stabilă, puternică și eficientă. Iar Putin a adăugat că e gata să continue parteneriatul strategic cu Teheranul.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe: „Aceasta este o bună ocazie să discutăm evoluțiile recente legate de război și situația actuală cu prietenii noștri ruși și de a analiza ultimele evoluții. Sunt convins că este important să realizăm coordonarea necesară între noi în această privință”.

Ministrul iranian de Externe nu s-a sfiit să dea vina pe americani pentru că nu au mai avut loc negocieri.

Ministrul iranian de Externe: „Abordările Statelor Unite au făcut ca ultima rundă de negocieri să nu ajungă la rezultate, în pofida progreselor care fuseseră realizate. Cererile lor excesive și abordările greșite pe care le-au adoptat au dus la acest eșec”.

De la Casa Albă, președintele Donald Trump a spus că liniile de comunicare cu Iranul rămân deschise.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Dacă (iranienii) vor să discute, pot veni ei la noi sau ne pot suna. Există telefoane”.

Cu toate astea, iranienii spun că discuțiile avansează prin terți - Pakistanul are un rol important în aceste negocieri indirecte cu americanii. Cât despre deschiderea în siguranță a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de Externe: „Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz reprezintă, în acest moment, o problemă globală importantă. Este firesc ca noi, Iranul și Omanul, două state care mărginesc strâmtoarea, să discutăm această chestiune, să ne protejăm interesele comune și să ne coordonăm acțiunile în consecință”.

Pe de altă parte, cresc tensiunile în Liban, unde armata israeliană continuă ofensiva împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah, care nu este parte a acordului de încetare a focului.

Israelienii au anunțat că intenționează să ocupe pe termen nedeterminat o zonă din sudul Libanului, iar militanții Hezbollah le-au cerut sa părăsească teritoriul libanez.