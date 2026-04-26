Trump a decis să nu-și mai trimită emisarii până în Pakistan. „Este o călătorie lungă și costisitoare”, a spus președintele, insistând că el nu irosește banul public.

Pe de altă parte, deși armistițiul din Liban a fost prelungit, armata israeliană și forțele armate Hezbollah continuă să se atace reciproc, cu o intensitate tot mai mare.

La scurt timp după ce ministrul iranian de Externe a părăsit Pakistanul, Donald Trump a anunțat că nu-și mai trimite emisarii la Islamabad.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Noi avem toate cărțile. Nu vom petrece 15 ore în avioane, dus-întors, doar pentru a primi un document care nu era suficient de bun. Așa că vom discuta la telefon, iar ei ne pot suna oricând doresc. Drumurile până în Pakistan sunt lungi și scumpe. Mie nu-mi place să irosesc banii”.

Șeful diplomației iraniene a scris, pe X, că le-a înaintat pakistanezilor, spre a fi dat mai departe americanilor, cităm, „un cadru viabil, care să pună capăt definitiv războiului împotriva Iranului”. „Rămâne de văzut dacă Statele Unite sunt cu adevărat serioase în privința diplomației”, a completat oficialul. Trump a transmis că termenii obținuți nu-l mulțumesc.

”Donald Trump, președintele Statelor Unite: Ne-au înmânat un document care ar fi trebuit să fie mai bun. Interesant, imediat după ce am anulat totul - în decurs de zece minute - am primit un nou document, care era mult mai bun.

Reporter: Ce au oferit?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Au oferit multe, dar nu suficient.

Reporter: Veți continua armistițiul?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Nu m-am gândit încă la asta”.

”Voi negocia cu oricine conduce acest spectacol”

Liderul de la Washington a insistat că incertitudinile cu privire la cine se află la conducere în Iran complică negocierile. Deși a clarificat că el e dispus să discute cu oricine.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Voi negocia cu oricine conduce acest spectacol. Ei nici nu știu cine e la conducere - se luptă între ei. Există lupte interne masive. Probabil se bat pentru conducere. În multe cazuri, cred că se luptă ca să nu fie lideri, pentru că am eliminat două niveluri de lideri”.

Ministrul iranian de Externe ar urma să se întoarcă la Islamabad duminică sau luni, după o vizită în Oman și înaintea unei deplasări la Moscova. Dar sunt șanse mici să aibă întrevederi cu americanii.

„Vino acasă!”, i-a scris Trump, într-un mesaj, unei jurnaliste de la New York Post, care se află în Pakistan, pentru a relata despre eventuale negocieri.

Sina Azodi, assistant professor of Middle East politics: ”Ambele părți, deși au un interes evident în a ajunge la un acord, vin la masa negocierilor cu impresia că au avantajul. Și din acest motiv e greu să se ajungă la un compromis politic”.

Pe de altă parte, Teheranul a avertizat că Statele Unite se vor confrunta cu un răspuns din partea forțelor armate iraniene, dacă vor continua, cităm, „blocada, actele de banditism și pirateria”.