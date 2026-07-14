Marocul continuă să ocupe primul loc, cu peste 422.000 de contribuabili. Pe locul al doilea se află România, cu 353.974 de angajați, urmată de Columbia (316.460), Venezuela (239.892), Italia (223.500), China (133.098), Peru (122.633) și Ucraina (84.020), potrivit Infobae.

Dintre aceste naționalități, cea mai mare creștere a fost înregistrată în cazul cetățenilor venezueleni, al căror număr s-a multiplicat de zece ori în ultimul deceniu. Totodată, 28,5% dintre angajații străini provin din state membre ale Uniunii Europene.

Comparativ cu iunie anul trecut, numărul angajaților străini a crescut cu 350.163 de persoane, ceea ce reprezintă un avans de 11,31%, peste ritmul mediu de creștere al ocupării forței de muncă, de 2,8%.

„Angajații străini susțin sectoare strategice precum îngrijirea persoanelor, agricultura, construcțiile, industria ospitalității, transporturile sau sănătatea, iar acest lucru se reflectă în datele privind ocuparea pe sectoare”, a declarat ministrul Elma Saiz.

Această evoluție are loc în contextul procesului extraordinar de regularizare a imigranților. La 30 iunie, alte 159.097 de persoane erau deja înregistrate în sistemul de asigurări sociale.

Majoritatea covârșitoare, respectiv 83,4%, sunt angajate în sistemul general, iar contractele pe perioadă nedeterminată reprezintă forma predominantă de angajare (77,3%).

Cele mai multe noi înregistrări realizate în cadrul procesului de regularizare s-au regăsit în sectorul ospitalității (38.776), comerț (20.195), activități administrative (19.327) și construcții (18.310).

Imigranții reprezintă 15,4% din totalul angajaților din Spania, însă ponderea lor este mult mai ridicată în anumite domenii: 31,5% în industria ospitalității, 28,9% în agricultură și 25,9% în construcții. În sistemul special destinat lucrătorilor casnici, aceștia reprezintă 45,5% din total.

Numărul lucrătorilor independenți de origine străină a crescut, de asemenea, cu aproape 6.400 în luna iunie, ajungând la 525.478.