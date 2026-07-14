Clasamentul a analizat 173 de orașe de pe glob, luând în calcul criterii precum educația, stabilitatea, serviciile medicale, infrastructura și cultura, scrie Express.

Capitala Danemarcei se află pentru al doilea an consecutiv pe primul loc în clasamentul celor mai bune orașe pentru trai. Copenhaga a primit punctaj maxim la capitolele stabilitate, infrastructură și educație, iar rezultatele generale au plasat-o înaintea unor orașe importante precum Viena și Melbourne.

„În studiul nostru din 2026, Copenhaga (Danemarca) și-a păstrat poziția de lider pentru al doilea an consecutiv, obținând un punctaj perfect de 100 din 100 la trei categorii și peste 95 de puncte la celelalte două, fiind urmată îndeaproape de Viena (Austria) și Melbourne (Australia)”, precizat The Economist Intelligence Unit.

Orașul ideal pentru mersul pe jos

Copenhaga se remarcă și prin accesibilitatea sa pentru pietoni. Potrivit unui studiu realizat recent de revista Time Out, capitala daneză se află printre cele mai ușor de explorat orașe la pas în 2026.

Orașul este descris drept „compact și în mare parte plat”, cu „zone pietonale clar delimitate și trotuare ridicate”. Copenhaga găzduiește și Strøget, prima și cea mai lungă stradă exclusiv pietonală din Europa.

Un alt avantaj important al orașului este sistemul medical. Serviciile de sănătate din Copenhaga sunt considerate printre cele mai performante, datorită unui sistem public finanțat de stat, care oferă acces gratuit la îngrijiri medicale, infrastructură modernă și personal medical bine pregătit.

Top 10 cele mai locuibile orașe din lume în 2026

1. Copenhaga, Danemarca

2. Viena, Austria

3. Melbourne, Australia

4. Sydney, Australia

5. Zürich, Elveția

6. Geneva, Elveția

7. Osaka, Japonia

8. Adelaide, Australia

9. Vancouver, Canada

10. Tokyo, Japonia