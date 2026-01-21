În timpul unui control rutier efectuat luni pe autostrada A72, în apropiere de Hof, polițiștii de la poliția de frontieră Selb au confiscat o sumă mare de bani. Proprietarul acesteia s-a contrazis în declarații în timpul audierii de către ofițeri. Un control record realizat de poliția de frontieră Selb în toamna trecută a atras, de asemenea, atenția, potrivit TVO.

Control al poliției pe A72, lângă Hof

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, agenții au oprit un autoturism la nodul rutier Hof-Nord de pe autostrada A72, în jurul orei 20:30. Printre ocupanți se afla un cetățean român. În urma unor verificări mai amănunțite, s-a descoperit că bărbatul transporta teancuri de bani ascunse în mai multe articole de îmbrăcăminte, inclusiv în lenjeria intimă. Suma totală se ridica la o valoare mare, de ordinul zecilor de mii de euro.

Autoritățile confiscă o sumă mare de bani

Din cauza declarațiilor contradictorii ale bărbatului cu privire la proveniența banilor, Parchetul din Hof a dispus confiscarea sumei și a altor probe. Poliția judiciară desfășoară cercetări suplimentare pentru a stabili dacă este vorba despre spălare de bani sau despre bunuri obținute ilegal.

