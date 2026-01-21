2025 a fost un an intens din punct de vedere al atacurilor cibernetice, iar 2026 se anunță și mai interesant, atât pentru hackeri, cât și pentru specialiștii în securitate cibernetică.

”E greu de spus ce ne așteaptă, dar am câteva previziuni care, cel mai probabil, se vor adeveri. Primul lucru- vom avea în continuare de suferit pe partea de identitate. O chestie care a început în 2025 – atacatorii cibernetici încearcă cu disperare să ne fure nu accesul la calculator, ci accesul la numele de utilizator și parolă. Ei nu mai forțează ușa atunci când vor să intre în companiile unde lucrăm sau la noi acasă, ci pur și simplu se autentifică cu cheia noastră”, spune Bogdan Botezatu, specialist securitate cibernetică.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.



