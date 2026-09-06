Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) "a atacat un vehicul de suprafaţă militar american fără pilot (navă operată de la distanţă) care încerca să intre în zona protejată a Strâmtorii Ormuz", a scris armata ideologică a Teheranului într-o declaraţie citată de televiziunea de stat, scrie Agerpres.

Potrivit postului public de radio iranian IRIB, Marina Republicii Islamice a avertizat toate navele din Golful Persic sau din apropierea Strâmtorii Ormuz să "se abţină de la orice mişcări suspecte menite să tranziteze căi navigabile neautorizate". În caz contrar, acestea vor fi atacate.

Atacul de sâmbătă al forţelor americane a avut loc după ce IRGC a lansat rachete balistice asupra a două nave de război ale Marinei SUA care patrulau apele regiunii, a relatat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Într-un comunicat, Centcom a detaliat că un portavion american şi un distrugător cu rachete ghidate "au evitat cu succes multiple atacuri iraniene" şi niciun membru al personalului american nu a fost rănit.

Câteva ore mai târziu, Ministerul de Externe iranian "a condamnat ferm" atacurile împotriva "navelor comerciale iraniene din Golful Persic şi Marea Oman", numindu-le o încălcare a Cartei ONU şi o "crimă de război".

Atacurile aeriene americane de sâmbătă au loc după ce Washingtonul a lansat cea mai puternică campanie de bombardamente împotriva Republicii Islamice din ultima lună, ucigând cel puţin 19 oameni, între care patru la o nuntă, potrivit oficialilor iranieni.

Teheranul a răspuns cu atacuri aeriene care au vizat, potrivit părţii iraniene, baze militare americane din Kuweit, Iordania, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.