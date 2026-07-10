Distracția nu a ținut cont de ploaie și vânt, atunci când pe scenă sunt artiștii preferați. Mulți turiști străini au venit la Costinești.
Tânăr: „Extraordinar! Plouă! E în regulă, nu contează!”
În pauza dintre piese, petrecăreții au căutat metode de a se încălzi.
Tinere: „Plouă și înghețăm. E rece.”
Nu au lipsit nici celebrele concursuri de sărutat pe marele ecran. Tot din cauza vremii, mult așteptatul rapper american Playboi Carti nu a putut ajunge la festival. Organizatorii au anunțat că recitalul va fi reprogramat. Cu toate acestea, tinerii au continuat distracția până în zori.