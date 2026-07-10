Procurorii au declarat că un grup de persoane a blocat miercuri seara ofițerii responsabili cu recrutarea aflați în serviciu, răsturnându-le mașina, într-un acces de furie care a dus la ciocniri mai ample cu poliția și cu membrii armatei, potrivit News.ro.

Statul Major General al Ucrainei a condamnat cu fermitate atacul, dar a precizat totodată că va analiza conduita ofițerilor de recrutare pentru a identifica eventualele abuzuri sau nereguli.

Imaginile difuzate joi de postul public de televiziune al Ucrainei au arătat mulțimi care înconjurau vehiculele într-un cartier rezidențial întunecat, scandând „Rușine!” și smulgând uniforma unuia dintre ofițeri.

Incidentul a fost cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra ofițerilor de recrutare, care au scos la iveală furia care clocotește de mult timp cu privire la modul în care armata ucraineană își completează rândurile pentru a lupta împotriva unei Rusii mai mari și mai bine înarmate.

Efortul de război al Kievului s-a bazat pe o mobilizare generală care a fost umbrită de relatări despre abuzuri și corupție, ceea ce a diminuat și mai mult entuziasmul pentru serviciul militar, în ciuda noilor eforturi de a-i convinge pe ucraineni să se înroleze.

Luna trecută, informații despre tratamentul dur și decesele survenite în afara luptelor în cadrul unei unități de asalt ucrainene de renume au stârnit furia publicului și au determinat solicitări de anchetare.

Societatea se „radicalizează”

Comisarul parlamentar al Ucrainei pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a condamnat violența, dar a afirmat că aceasta nu ar trebui privită ca un incident izolat.

„Când oamenii contactează autoritățile de ani de zile, semnalând posibile încălcări ale drepturilor lor, dar nu văd o evaluare juridică adecvată a acestor fapte, acest lucru creează inevitabil probleme și mai mari”, a scris el pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Neîncrederea se acumulează, tensiunea crește, iar societatea se radicalizează”, a avertizat Lubineț.

Ministrul apărării, Mîhailo Fedorov, s-a angajat să reformeze serviciul militar obligatoriu, dar nu a dezvăluit încă detaliile, o chestiune sensibilă din punct de vedere politic într-o Ucraină obosită de război.

Șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, fostul șef, foarte apreciat, al serviciului militar de informații, a apărat armata și a declarat că se așteaptă la o reacție echitabilă din partea autorităților.

„Dacă astăzi bateți și dezbrăcați un membru al armatei voastre”, a scris el pe Telegram, „atunci gândiți-vă cine vă va proteja de inamicul care, la rândul său, vă va bate și vă va dezbrăca – pe voi”, a punctat generalul Budanov.