Ucraina nu a primit încă un răspuns la oferta sa, a adăugat sursa respectivă, potrivit Agerpres.

În ultimele săptămâni, ambele țări au afirmat că atacurile celeilalte părți asupra transporturilor de cereale și infrastructurii de pe această rută maritimă intens circulată ar putea avea un impact major asupra prețurilor mondiale la alimente în acest an.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat anterior că Ankara monitorizează îndeaproape situația siguranței navigației în Marea Neagră și a transmis părților implicate în conflictul ucrainean o propunere de moratoriu asupra acțiunilor militare, informează în același timp agenția rusă oficială de presă TASS, care preia știrea Reuters cu propunerea ucraineană de armistițiu.

În acest context, ministrul adjunct rus de externe Aleksandr Grușko a declarat că Rusia nu a primit încă nicio propunere oficială privind un posibil moratoriu asupra operațiunilor militare în Marea Neagră, conform agenției de presă ruse citate.