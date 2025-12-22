Comisia Europeană: Taxele vamale impuse de China produselor lactate din UE sunt „nejustificate şi nefondate”

Anunţul Chinei privind impunerea de taxe vamale la anumite produse lactate importate din UE este "nejustificat şi nefondat", a anunţat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, transmite Reuters.



"Aprecierea Comisiei este că investigaţia s-a bazat pe acuzaţii îndoielnice şi dovezi insuficiente şi, prin urmare, măsurile sunt nejustificate şi nefondate", a informat luni Olof Gill, purtător de cuvânt al Executivului comunitar.

Ministerul Comerţului de la Beijing a anunţat că, din 23 decembrie, va impune taxe vamale provizorii cuprinse între 21,9% şi 42,7% la anumite produse lactate importate din UE, în urma investigaţiei anti-subvenţii demarate cu mai mult de un an în urmă.

Datele preliminare arată că produsele lactate importate din UE sunt subvenţionate, provocând pagube semnificative industriei interne din China, se arată într-un comunicat dat publicităţii luni de Ministerul Comerţului de la Beijing.

Cele mai reduse taxe vamale, de 21,9%, vor fi impuse companiei italiene Sterilgarda Alimenti SpA, iar cele mai ridicate, de 42,7%, firmelor FrieslandCampina Belgium N.V. şi FrieslandCampina Nederland B.V. Toţi ceilalţi producători de lactate din UE care nu au fost incluşi în anchetă vor plăti de asemenea taxe vamale mai ridicate.

O serie de companii franceze vor plăti taxe vamale de 29,7%, iar aproximativ 50 de companii din alte ţări, inclusiv Italia, Franţa şi Germania vor plăti taxe vamale de 28,6%, se arată în comunicatul Ministerului Comerţului de la Beijing.

Conform analiştilor, investigaţia demonstrează intenţia Beijingului de a contracara suprataxele introduse de Bruxelles pentru vehiculele electrice provenite din China. Produsele agricole şi alimentare sunt deseori vizate pentru bariere comerciale. După ce Comisia Europeană a demarat în 2023 investigaţia anti-subvenţii privind vehiculele electrice chineze, Beijingul a început anchete referitoare la importurile din blocul comunitar de coniac, carne de porc şi produse lactate.

Datele vamale chineze arată că UE este a doua mare sursă de produse lactate a Chinei, fiind depăşită doar de Noua Zeelandă.

În august 2024, Ministerul chinez al Comerţului a anunţat că a decis să demareze o anchetă antidumping cu privire la anumite produse lactate importate din Uniunea Europeană. Solicitarea de a demara o investigaţie a venit de la China Dairy Association şi China Dairy Industry Association, în numele industriei locale de lactate, iar ancheta este aşteptată să se încheie în decurs de 12 luni.

"UE şi guvernele statelor membre au furnizat de asemenea alte 13 subvenţii industriilor relevante de lactate din UE", se arată în comunicatul Ministerului Comerţului de la Beijing.

Investigaţia vizează programe cum ar fi promoţiile agricole, asigurările şi subvenţiile pentru investiţii.

